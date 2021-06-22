Гречку, масло и чай выдают ли за вакцинацию против коронавируса пенсионерам 60+ в Бердске?
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Гречку, масло и чай выдают ли за вакцинацию против коронавируса пенсионерам 60+ в Бердске?

4:05:386/22/2021,Маргарита МартыноваФото: Pixabay.com
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Благотворительная акция в одном из районов Новосибирской области началась 22 июня по инициативе районного Совета ветеранов и продлится до 15 июля.

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Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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Вакцинация от коронавируса продолжается в стране и в Новосибирской области. Чтобы выработать коллективный иммунитет, необходимо, чтобы как можно большее число людей сделали прививку и не стали распространителями страшной болезни.

Чтобы заинтересовать людей, в каждом городе выдвигаются интересные инициативы. Известно, что в группе риска по заболеванию коронавирусом находятся пожилые люди. Чтобы привлечь на пункты вакцинации пенсионеров, в Куйбышевском районе Новосибирской области начали выдавать пожилым людям старше 60 лет гречку, масло и чай за прививку от коронавируса. Эта благотворительная акция началась 22 июня по инициативе районного Совета ветеранов и продлится до 15 июля. Продукты пенсионеры получают после первой прививки по справке, которая выдаётся в пункте вакцинации.

В центре социальной поддержки населения Бердска, куда «Курьер. Среда. Бердск» обратился сегодня, 22 июня с вопросом о поощрении бердчан, сделавших прививку, сказали, что по этому вопросу необходимо обращаться в министерство труда и социального развития Новосибирской области. В Министерстве труда попросили направить письменный запрос.
В городском Совете ветеранов Бердска сегодня выходной день, поэтому комментарий получить не удалось.
Где искать инициативных людей, которые смогут заинтересовать пенсионеров в вакцинации в Бердске пока не удалось.

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