Гречку, масло и чай выдают ли за вакцинацию против коронавируса пенсионерам 60+ в Бердске?

Вакцинация от коронавируса продолжается в стране и в Новосибирской области. Чтобы выработать коллективный иммунитет, необходимо, чтобы как можно большее число людей сделали прививку и не стали распространителями страшной болезни.
Чтобы заинтересовать людей, в каждом городе выдвигаются интересные инициативы. Известно, что в группе риска по заболеванию коронавирусом находятся пожилые люди. Чтобы привлечь на пункты вакцинации пенсионеров, в Куйбышевском районе Новосибирской области начали выдавать пожилым людям старше 60 лет гречку, масло и чай за прививку от коронавируса. Эта благотворительная акция началась 22 июня по инициативе районного Совета ветеранов и продлится до 15 июля. Продукты пенсионеры получают после первой прививки по справке, которая выдаётся в пункте вакцинации.
В центре социальной поддержки населения Бердска, куда «Курьер. Среда. Бердск» обратился сегодня, 22 июня с вопросом о поощрении бердчан, сделавших прививку, сказали, что по этому вопросу необходимо обращаться в министерство труда и социального развития Новосибирской области. В Министерстве труда попросили направить письменный запрос.
В городском Совете ветеранов Бердска сегодня выходной день, поэтому комментарий получить не удалось.
Где искать инициативных людей, которые смогут заинтересовать пенсионеров в вакцинации в Бердске пока не удалось.