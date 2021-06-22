Индийский штамм захватывает Новосибирск: какая вакцина самая лучшая - совет вирусолога Сергея Нетесова
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Индийский штамм захватывает Новосибирск: какая вакцина самая лучшая - совет вирусолога Сергея Нетесова

9:23:336/22/2021Фото: Flickr
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Сам он пока имеет антитела к COVID-19, так как уже перенес данное заболевание, но в ближайшее время собирается сделать прививку.

"Спутник V", по мнению вирусолога, самая надежная вакцина
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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В Новосибирске уже вовсю распространен индийский штамм коронавируса, который отличается особым коварством и скоростью распространения. Об этом рассказал Сергей Нетесов - вирусолог из Новосибирска.

«За две недели число заболевших COVID-19 людей возросло в два раза. Это точно третья волна, пока конца и края ей не видно», — рассказал вирусолог в эфире Сибирь LIVE, специалист посетовал, что в Новосибирске нет особой активности горожан по вакцинации, хотя для того, чтобы сделать прививку созданы все условия.

«Очень мало у нас людей вакцинировано, и это очень печально. Вакцина абсолютно точно защищает от тяжелых последствий, чем быстрее мы вакцинируемся, тем лучше для нас самих», — прокомментировал вирусолог.

По его мнению, следует продолжать соблюдать все меры индивидуальной защиты и обязательно носить маски. Самой надежной и проверенной вакциной врач считает «Спутник V» - это прививка с самыми подтвержденными  на сегодня защитными свойствами. Данные о ней представлены в двух публикациях значимых медицинских журналов. Кроме того, опубликованы данные независимой группы добровольцев, в которую входило более 800 человек. Показатели экспертов и добровольцев об эффективности препарата совпали, поэтому сомнений нет: вакцина безопасна.

«Вакцина «Спутник V» вызывает значительную поствакцинальную реакцию, но зато после этого люди защищены, поэтому я призываю всех использовать эту вакцину», — говорит Сергей Нетесов. Сам он пока имеет антитела к COVID-19, так как уже перенес данное заболевание, но в ближайшее время собирается сделать прививку.

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