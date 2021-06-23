Что можно вкушать в великий праздник у мусульман Курбан-байрам 20 июля 2021 года: как выбирают жертву для обряда

Ид уль-Адха 2021 или Бакра Ид 2021, как ожидается, будет отмечаться во вторник, 20 июля 2021года. Эта дата рассчитана предварительно, поскольку окончательная зависит от наблюдения за луной Зуль-Хиджи, последнего месяца из исламского календаря.
Курбан-байрам - это праздник, отмечаемый мусульманами всего мира в память о жертвоприношении, которое принес пророк Ибрагим, из-за своей сильной веры в Аллаха. Жертвой оказался сын Пророка Исмаил (АС), которого заменил в последний момент Аллах на ягненка. Аллах был очень доволен покорностью Ибрагима (АС), что установил такую демонстрацию веры - частью жизни мусульман.
Поэтому каждый год 10 июля Зуль-Хиджха мусульмане со всего мира празднуют Ураза-Байрам и приносят в жертву ягненка, овцу, козу или верблюда.
Также Жертвенное животное должно быть взрослым: баран – годовалым, во втором году жизни; коза и корова – двухлетними, в третьем году жизни; верблюд – пятилетним и на шестом году жизни. Кроме того, Жертвенное животное должно быть здоровым, без существенных изъянов.
Стоит отметить, что в мусульманском календаре, любой праздник начинается сразу после заката в день до праздника. Это значит, что Курбан-байрам в 2021 году начнется в понедельник 19 июля 2021.