Что можно вкушать в великий праздник у мусульман Курбан-байрам 20 июля 2021 года: как выбирают жертву для обряда
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Что можно вкушать в великий праздник у мусульман Курбан-байрам 20 июля 2021 года: как выбирают жертву для обряда

5:20:226/23/2021Фото: pixabay
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Курбан-байрам - это праздник, отмечаемый мусульманами всего мира в память о жертвоприношении, которое принес пророк Ибрагим, из-за своей сильной веры в Аллаха.

Жертвой оказался сын Пророка Исмаил (АС), которого заменил в последний момент Аллах на ягненка
Сюжет: Обряды мусульман
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Ид уль-Адха 2021 или Бакра Ид 2021, как ожидается, будет отмечаться во вторник, 20 июля 2021года. Эта дата рассчитана предварительно, поскольку окончательная зависит от наблюдения за луной Зуль-Хиджи, последнего месяца из исламского календаря.

Курбан-байрам - это праздник, отмечаемый мусульманами всего мира в память о жертвоприношении, которое принес пророк Ибрагим, из-за своей сильной веры в Аллаха. Жертвой оказался сын Пророка Исмаил (АС), которого заменил в последний момент Аллах на ягненка. Аллах был очень доволен покорностью Ибрагима (АС), что установил такую демонстрацию веры - частью жизни мусульман.

Поэтому каждый год 10 июля Зуль-Хиджха мусульмане со всего мира празднуют Ураза-Байрам и приносят в жертву ягненка, овцу, козу или верблюда.

Также Жертвенное животное должно быть взрослым: баран – годовалым, во втором году жизни; коза и корова – двухлетними, в третьем году жизни; верблюд – пятилетним и на шестом году жизни. Кроме того, Жертвенное животное должно быть здоровым, без существенных изъянов.

Стоит отметить, что в мусульманском календаре, любой праздник начинается сразу после заката в день до праздника. Это значит, что Курбан-байрам в 2021 году начнется в понедельник 19 июля 2021.

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