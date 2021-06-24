Мишустин выделил деньги детям из неполных семей - 36 млрд рублей придут в регионы
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
24.06
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Мишустин выделил деньги детям из неполных семей - 36 млрд рублей придут в регионы

8:47:576/24/2021Фото: pixabay
0

В среднем размер ежемесячного пособия равен половине прожиточного минимума на ребенка, который существует в регионах, но в среднем это около 5 500 рублей в месяц.

Сюжет: Все пособия Путина
Заявление на новое пособие беременным россиянкам с 1 июля 2021: Когда 6 600 рублей придут на карту

Заявление на новое пособие беременным россиянкам с 1 июля 2021: Когда 6 600 рублей придут на картуПрием заявлений на 5650 рублей на Госуслугах и ПФР открыт с 1 июля: когда услугу окажут одиноким родителямЕщё 534 новости

деньги рубли

Деньги на пособия родителям-одиночкам выделило правительство РоссииСвыше 36 млрд рублей на пособия родителям-одиночкам с детьми в возрасте 8–17 лет, заявил 24 июня премьер-министр России Михаил Мишустин. Напомним, что президент России Владимир Путин объявил о новой мере поддержке таким семьям 23 апреля.

Оформить заявление можно с 1 июля 2021 года на сайте Госуслуг или в отделении ПФР, о чем ранее писал Курьер.Среда.Бердск.

- С июля ежемесячно будем выплачивать средства на детей от 8 до 17 лет, которые растут в неполных малообеспеченных семьях. Направим на это свыше 36 млрд рублей, - заявил премьер.

В среднем размер ежемесячного пособия равен половине прожиточного минимума на ребенка, который существует в регионах, но в среднем это около 5 500 рублей в месяц.

До конца 2021 года выплату получат родители более чем 1 млн детей.

Так же помощь с 1 июля получат беременные россиянки. А в июле можно подать заявление на самую масштабный вид помощи - выплату в 10 000 рублей на каждого школьника России.

С 1 июля пенсии будут начисляться по новым правилам
Выявлен неожиданный способ защиты от COVID-19
Дочь министра обороны РФ показала себя во всей красе
Лекарства, которые запрещено принимать перед прививкой от COVID
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Севим Дагделен заявила о подготовке войны против РФ
Группа крови, которая имеет сильнейший иммунитет
Спор перерос в конфликт: за что вожатая лагеря убила коллегу
Трагедия в детском лагере: почему убили юную вожатую
пособие 5650 рублейпособие родителям-одиночкам
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Вам положено?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Земфира подала в суд на Гришковца и хочет с него 1,5 млн рублей за оскорбления
    9:04:44 6/24/2021
    Земфира подала в суд на Гришковца и хочет с него 1,5 млн рублей за оскорбления
    Лоб в лоб столкнулись два астраханца на электросамокатах. Смотрите видео
    8:59:03 6/24/2021
    Лоб в лоб столкнулись два астраханца на электросамокатах. Смотрите видео
    Мишустин выдели деньги детям из неполных семей - 36 млрд рублей придут в регионы
    8:47:57 6/24/2021
    Мишустин выдели деньги детям из неполных семей - 36 млрд рублей придут в регионы
    С Днём дружбы и единения славян открытки уникальные и дружные поздравления на 25 июня
    8:40:00 6/24/2021
    С Днём дружбы и единения славян открытки уникальные и дружные поздравления на 25 июня
    ЕС ввел санкции против Белоруссии из-за нарушений прав человека и Ryanair
    8:34:07 6/24/2021
    ЕС ввел санкции против Белоруссии из-за нарушений прав человека и Ryanair
    Умер художник из Искитима Александр Осокин
    8:25:21 6/24/2021
    Умер художник из Искитима Александр Осокин
    Что способен свершить Петр Солнцеворот 25 июня и как избежать бед в этот день
    8:20:45 6/24/2021
    Что способен свершить Петр Солнцеворот 25 июня и как избежать бед в этот день
    Сотрудники ДПС остановили автомобиль для досмотра и нашли два трупа
    8:06:07 6/24/2021
    Сотрудники ДПС остановили автомобиль для досмотра и нашли два трупа
    25 июня - Международный день моряка открытки эксклюзивные и чудесные поздравления для тех, кто в тельняшках
    7:50:26 6/24/2021
    25 июня - Международный день моряка открытки эксклюзивные и чудесные поздравления для тех, кто в тельняшках
    Отдыхающие на пляже прикрыли голову утопленника пакетом и продолжили загорать и купаться. Смотрите видео
    7:48:48 6/24/2021
    Отдыхающие на пляже прикрыли голову утопленника пакетом и продолжили загорать и купаться. Смотрите видео