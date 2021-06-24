Мишустин выделил деньги детям из неполных семей - 36 млрд рублей придут в регионы

Деньги на пособия родителям-одиночкам выделило правительство РоссииСвыше 36 млрд рублей на пособия родителям-одиночкам с детьми в возрасте 8–17 лет, заявил 24 июня премьер-министр России Михаил Мишустин. Напомним, что президент России Владимир Путин объявил о новой мере поддержке таким семьям 23 апреля.
Оформить заявление можно с 1 июля 2021 года на сайте Госуслуг или в отделении ПФР, о чем ранее писал Курьер.Среда.Бердск.
- С июля ежемесячно будем выплачивать средства на детей от 8 до 17 лет, которые растут в неполных малообеспеченных семьях. Направим на это свыше 36 млрд рублей, - заявил премьер.
В среднем размер ежемесячного пособия равен половине прожиточного минимума на ребенка, который существует в регионах, но в среднем это около 5 500 рублей в месяц.
До конца 2021 года выплату получат родители более чем 1 млн детей.
Так же помощь с 1 июля получат беременные россиянки. А в июле можно подать заявление на самую масштабный вид помощи - выплату в 10 000 рублей на каждого школьника России.