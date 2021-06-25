Что такое Намаз и зачем его проводят на мусульманский праздник Курбан-байрам: Даты праздника в 2021 году
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Что такое Намаз и зачем его проводят на мусульманский праздник Курбан-байрам: Даты праздника в 2021 году

5:20:426/25/2021Фото: commons.wikimedia
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Мужчины обязаны посещать мечеть независимо от желания, женщинам предоставляется выбор. Они могут посетить мечеть, могут молиться дома.

намаз
На праздничную молитву должны прийти все
Сюжет: Обряды мусульман
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Самый большой и значимый праздник у мусульман - Курбан-байрам - будет отмечаться мусульманами всего мира 20 июля в 2021 году. Дата праздника меняется из года в год, поскольку исчисляются они по лунному календарю.

Это большой праздник жертвоприношения, приуроченный к окончанию мусульманами паломничества к святым местам мусульман - к Каабе в Мекку, что в Саудовской Аравии. Это паломничество (хадж) должен совершить каждый мусульманин хотя бы один раз в жизни. С совершением хаджа с мусульманина снимаются абсолютно все его грехи.

Ночь перед этим большим праздником рекомендовано провести в молитвах. Если сложно выдержать всю ночь - хотя бы третью ее часть перед утром. До утра нужно совершить полное омовение, надушиться благовониями, надеть новую одежду, а если нет такой возможности, то совершенно чистую, и отправиться в мечеть для совершения праздничного намаза.

Намаз - это молитва. Мусульмане совершают намаз ежедневно по 5 раз в день. Но в праздники проводятся в мечетях особые праздничные молитвы, которые, как правило, длятся до обеда. Ни Ураза-байрам, ни Курбан-байрам не обходятся без совершения праздничного намаза, который должны посетить все мусульмане.

Мужчины обязаны посещать мечеть независимо от желания, женщинам предоставляется выбор. Они могут посетить мечеть, могут молиться дома.

Перед началом праздничного намаза в мечети мусульманину положено соблюдать пост. Перед рассветом можно съесть несколько фиников и запить их водой. Больше ничего есть нельзя. Первое, что можно съесть в Курбан-байрам, это жертвенное мясо. А животное приносится в жертву только после окончания праздничного намаза.

В 2021 году мечети Москвы будут закрыты для мусульман из-за сложной ситуации с коронавирусом. Праздничную молитву можно будет совершить дома вместе с семьей, или посмотреть праздничный намаз в прямой трансляции из зала Соборной мечети города Москвы.

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