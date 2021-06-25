Беременным официально разрешили вакцинироваться "Спутник V"

Противопоказания для применения вакцины от коронавируса "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак") у беременных женщин сняты, 25 июня сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
-Сегодня, с учетом положительных результатов доклинических исследований безопасности вакцины, а также накопленных данных по эффективности и безопасности в клинических исследованиях и пострегистрационном периоде, экспертным сообществом, экспертами принято решение о снятии противопоказаний для применения вакцины "Гам-КОВИД-Вак" у беременных, - заявил Мурашко на заседании президиума координационного совета по борьбе с пандемией. - Открыта возможность вакцинации беременных с высоким риском тяжелого течения заболевания коронавирусной инфекцией.
Неделю назад в России было 10 тысяч зараженных вирусом беременных. Были и очень тяжелые случаи.