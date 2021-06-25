Беременным официально разрешили вакцинироваться "Спутник V"
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Беременным официально разрешили вакцинироваться "Спутник V"

6:29:006/25/2021Фото: pixabay
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25 июня экспертами принято решение о снятии противопоказаний для применения вакцины "Гам-КОВИД-Вак" у беременных, заявил министр Мурашко. В России более 10 тысяч беременных заразились вирусом.

Беременным разрешили вакцинироваться "Спутником V"
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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Противопоказания для применения вакцины от коронавируса "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак") у беременных женщин сняты,  25 июня сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

-Сегодня, с учетом положительных результатов доклинических исследований безопасности вакцины, а также накопленных данных по эффективности и безопасности в клинических исследованиях и пострегистрационном периоде, экспертным сообществом, экспертами принято решение о снятии противопоказаний для применения вакцины "Гам-КОВИД-Вак" у беременных, - заявил Мурашко на заседании президиума координационного совета по борьбе с  пандемией. - Открыта возможность вакцинации беременных с высоким риском тяжелого течения заболевания коронавирусной инфекцией.

Неделю назад в России было 10 тысяч зараженных вирусом беременных. Были и очень тяжелые случаи.

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