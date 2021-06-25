Обязательную вакцинацию вводят с 28 июня еще в восьми регионах
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Обязательную вакцинацию вводят с 28 июня еще в восьми регионах

7:08:336/25/2021Фото: pixino
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По мнению Анны Попова,  эта мера показала свой неоспоримый эффект. 

С 28 июня обязательная вакцинация будет введена еще в 8 регионах
С 28 июня обязательная вакцинация будет введена еще в 8 регионах
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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Обязательная вакцинация от коронавируса введена в 10 регионах на 25 июня. Но сегодня стало известно, что ее введут еще в восьми субъектах РФ.

-На сегодняшний день вакцинация обязательная в зависимости от эпидситуации ... уже введена в 10 субъектах... B с понедельникам мы принимаем решение о расширении этого списка еще на 8 субъектов, - сказала она на заседании президиума координационного совета правительства РФ по борьбе с распространением коронавируса.

По мнению Анны Попова,  эта мера показала свой неоспоримый эффект.

На 25 июня привиться в России можно:  вакциной "Спутник V" от НИЦЭМ имени Гамалеи, вакциной "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", от Центра имени Чумакова РАН, с конца июня 2021 года можно прививаться вакциной "Спутник Лайт".

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