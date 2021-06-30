Экс-военком и сейчас бизнесмен Владимир Ладышкин хочет стать депутатом Бердска в сентября 2021

ТИК предоставил новые данные о кандидатах на должность депутаты Бердска. Напомним, всероссийские выборы состоятся 19 сентября 2021 года. В Бердске горожане проголдосуют за новый состав народных избранников в этот же день.
Как стало известно, 29 июня самовыдвиженцем стал Владимир Ладышкин. Он родился 28 декабря 1953 года, закончил в 1975 году Бакинское высшее общевойсковое командное училище Верховного Совета Азербайджана. Занимается своим ритуальным бизнесом и живет в Бердске. Кстати, Ладышкин - бывший военком Бердска.
Ранее "Курьер. Среда. Бердск" рассказывал, что всего в списке кандидатов на столь важный пост значатся семь человек. Владислав Курочкин, Дмитрий Солоников, Олег Яцков, Семен Кузьмичев, Сергей Кривецкий и Николай Бауэр.
Всего же в обновленный совет депутатов войдут 27 человек.