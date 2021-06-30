Экс-военком и сейчас бизнесмен Владимир Ладышкин хочет стать депутатом Бердска в сентября 2021
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Экс-военком и сейчас бизнесмен Владимир Ладышкин хочет стать депутатом Бердска в сентября 2021

10:33:486/30/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Всего кандидатов на столь важную должность уже семь, а мест всего - 27.

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ТИК предоставил новые данные о кандидатах на должность депутаты Бердска. Напомним, всероссийские выборы состоятся 19 сентября 2021 года. В Бердске горожане проголдосуют за новый состав народных избранников в этот же день.

Как стало известно, 29 июня самовыдвиженцем стал Владимир Ладышкин. Он родился 28 декабря 1953 года, закончил в 1975 году Бакинское высшее общевойсковое командное училище Верховного Совета Азербайджана. Занимается своим ритуальным бизнесом и живет в Бердске. Кстати, Ладышкин - бывший военком Бердска.

Ранее "Курьер. Среда. Бердск" рассказывал, что всего в списке кандидатов на столь важный пост значатся семь человек. Владислав Курочкин, Дмитрий Солоников, Олег Яцков, Семен Кузьмичев, Сергей Кривецкий и Николай Бауэр.

Всего же в обновленный совет депутатов войдут 27 человек.

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