Путину пожаловались на отказ в детском пособии от 3 до 7 лет: что ответил Минтруд

По мнению главы Минтруда Антона Котякова, вопрос жительницы Астрахани по поводу выплат на детей должен быть решен, а требования местных властей являются незаконными.
- Обратившаяся к президенту жительница Астрахани абсолютно права: требование о наличии дохода за все 12 месяцев для назначения выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет противоречит правилам предоставления этих выплат, установленных на уровне федерации. Астраханская область должна в кратчайшие сроки изменить региональные нормы, которые противоречат законодательству и дать возможность нуждающимся семья получить положенные им выплаты. Даже если заявитель работал один месяц, он имеет право на назначение выплаты, — заявил министр.
По словам Котякова, в начислении детских пособий не должно быть отказано тем, у кого не было дохода, если причины его отсутствия объективны — уход за ребенком до 3-х лет, статус безработного с регистрацией в службе занятости, прохождение военной службы или длительная болезнь.
Во время прямой линии жительница Астрахани Оксана Плужникова обратилась к президенту с просьбой разобраться в ситуации, когда ей отказали в выплате детского пособия из-за отсутствия дохода в течение 12 месяцев.
Глава государства дал задание разобраться в случаях отказа выплат семьям с детьми от 3 до 7 лет, у которых нет справки о доходах.