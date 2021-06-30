Путину пожаловались на отказ в детском пособии от 3 до 7 лет: что ответил Минтруд
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
30.06
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Путину пожаловались на отказ в детском пособии от 3 до 7 лет: что ответил Минтруд

8:06:366/30/2021Фото: Pixabay
0

Глава Минтруда рассказал, что требования властей Астрахани незаконны.

Семьям с детьми от 3 до 7 лет отказывают в праве на пособие из-за отсутствия справки о доходе
Сюжет: Все пособия Путина
Сегодня правительство отправило 36 млрд рублей на детские пособия: заявление писать с 1 июля на Госуслугах

Сегодня правительство отправило 36 млрд рублей на детские пособия: заявление писать с 1 июля на ГосуслугахМишустин выделил деньги на детские пособия из резервного фондаЕщё 538 новости

По мнению главы Минтруда Антона Котякова, вопрос жительницы Астрахани по поводу выплат на детей должен быть решен, а требования местных властей являются незаконными.

- Обратившаяся к президенту жительница Астрахани абсолютно права: требование о наличии дохода за все 12 месяцев для назначения выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет противоречит правилам предоставления этих выплат, установленных на уровне федерации. Астраханская область должна в кратчайшие сроки изменить региональные нормы, которые противоречат законодательству и дать возможность нуждающимся семья получить положенные им выплаты. Даже если заявитель работал один месяц, он имеет право на назначение выплаты, — заявил министр.

По словам Котякова, в начислении детских пособий не должно быть отказано тем, у кого не было дохода, если причины его отсутствия объективны — уход за ребенком до 3-х лет, статус безработного с регистрацией в службе занятости, прохождение военной службы или длительная болезнь.

Во время прямой линии жительница Астрахани Оксана Плужникова обратилась к президенту с просьбой разобраться в ситуации, когда ей отказали в выплате детского пособия из-за отсутствия дохода в течение 12 месяцев.

Глава государства дал задание разобраться в случаях отказа выплат семьям с детьми от 3 до 7 лет, у которых нет справки о доходах.

«Самый громкий развод»: Тарасов назвал причину ухода от Бузовой
Наталия Антонова показала, как выглядела, когда весила 90 кг
К чему может привести привычка пить воду по утрам
Красавица Антонова показала, как выглядела, когда весила 90 кг
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
«Самый громкий развод»: Тарасов назвал причину ухода от Бузовой
Путин даст развернутый ответ на тему добровольной вакцинации
Евгений Мураев предрек Украине распад на четыре части
Красавица Антонова показала, как выглядела, когда весила 90 кг
справка о доходахотказ в пособиинезаконность требований
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Вы собирали справки на пособие?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Путин: у нас как говорят, если отдыхают люди: "Посидят, посидят, да и выпьют"
    7:51:45 6/30/2021
    Путин: у нас как говорят, если отдыхают люди: "Посидят, посидят, да и выпьют"
    Путин назвал своего настоящего начальника
    7:39:53 6/30/2021
    Путин назвал своего настоящего начальника
    Драка в очереди на прививку от коронавируса попала на видео
    7:25:02 6/30/2021
    Драка в очереди на прививку от коронавируса попала на видео
    Когда заблокируют иностранные социальные сети в России, ответил Путин
    7:20:39 6/30/2021
    Когда заблокируют иностранные социальные сети в России, ответил Путин
    Сильное Новолуние лета: Дата главного дня в июле 2021 года
    7:20:03 6/30/2021
    Сильное Новолуние лета: Дата главного дня в июле 2021 года
    Минтруд изменил расчет региональных прожиточных минимумов
    7:09:50 6/30/2021
    Минтруд изменил расчет региональных прожиточных минимумов
    Путин призвал россиян следить за мусорными операторами
    7:00:25 6/30/2021
    Путин призвал россиян следить за мусорными операторами
    В Саратове иностранцы похитили соотечественника из-за долга его подруги
    6:52:06 6/30/2021
    В Саратове иностранцы похитили соотечественника из-за долга его подруги
    Новосибирец угрожал убить полицейского: идет под суд
    6:51:25 6/30/2021
    Новосибирец угрожал убить полицейского: идет под суд
    Украинские фанаты напали на российского болельщика во время матча Украина- Швеция. Смотрите видео
    6:39:55 6/30/2021
    Украинские фанаты напали на российского болельщика во время матча Украина- Швеция. Смотрите видео