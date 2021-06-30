Новые рекомендации по вакцинации населения 30 июня выпустил Минздрав

В Минздраве утвердили новые рекомендации по порядку вакцинации от коронавируса. Данные тексты направлены в региональные ведомства.
Там сказано, что прививку нужно будет делать раз в год, для того, чтобы вакцинироваться, не нужно проверяться на антитела, прививаться можно любой из зарегистрированных вакцин, а в случаях, когда была негативная реакция на препарат, вакцинироваться нужно другим.
По стране ежедневно регистрируется более 20 тысяч случаев заражения коронавирусом. Промедление иммунизации населения способствует развитию новых штаммов и их мутации.
Власти планируют к осени сформировать коллективный иммунитет, привив 60-70% граждан страны.
За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 21 042 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 951 (14,0%) без клинических проявлений.
На 30 июня привиться в России можно: вакциной "Спутник V" от НИЦЭМ имени Гамалеи, вакциной "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", от Центра имени Чумакова РАН, с конца июня 2021 года можно прививаться вакциной "Спутник Лайт".