Новые рекомендации по вакцинации населения 30 июня выпустил Минздрав
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30.06
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Новые рекомендации по вакцинации населения 30 июня выпустил Минздрав

9:11:276/30/2021Фото: Pixabay
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По решению ведомства, прививаться нужно будет раз в год.

Прививаться следует без предварительного анализа на антитела
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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В Минздраве утвердили новые рекомендации по порядку вакцинации от коронавируса. Данные тексты направлены в региональные ведомства.

Там сказано, что прививку нужно будет делать раз в год, для того, чтобы вакцинироваться, не нужно проверяться на антитела, прививаться можно любой из зарегистрированных вакцин, а в случаях, когда была негативная реакция на препарат, вакцинироваться нужно другим.

По стране ежедневно регистрируется более 20 тысяч случаев заражения коронавирусом. Промедление иммунизации населения способствует развитию новых штаммов и их мутации.

Власти планируют к осени сформировать коллективный иммунитет, привив 60-70% граждан страны.

За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 21 042 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 951 (14,0%) без клинических проявлений.
На 30 июня привиться в России можно: вакциной "Спутник V" от НИЦЭМ имени Гамалеи, вакциной "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", от Центра имени Чумакова РАН, с конца июня 2021 года можно прививаться вакциной "Спутник Лайт".

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прививка вакцинарекомендации минздрава
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