Какие вакцины можно комбинировать при вакцинации - ответ вирусолога

Вакцины против нового коронавируса "ЭпиВакКорона" и "Спутник V" можно комбинировать, они созданы так, что не будут мешать работе друг друга, заявил 30 июня ведущий специалист Института вирусологии им. Д. И. Ивановского Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Федор Лисицын.
-Насчет всех вакцин не скажу, но именно "ЭпиВакКорона" и "Спутник V" с самого начала созданы так, чтобы не мешать работе друг друга. Их можно комбинировать, рекомендуется. Учитывая свойства "ЭпиВакКороны", если она была первой, <следует> сделать некоторый перерыв между введением, но этот перерыв порядка двух недель между введением", - сказал он в эфире телеканала "Доктор", отвечая на вопрос, можно ли комбинировать вакцины, в частности, после "ЭпиВакКороны" ставить "Спутник V".
Лисицын также рассказал, что в России есть группа добровольцев, которые самостоятельно на себе проверяют комбинацию различных вакцин, в том числе зарубежных, чтобы "накачать себе наиболее высокий титр антител". "Эти люди не покрылись чешуей, не умерли, у них не появился хвост, и технически возможно <комбинировать>, но у нас пока маленькая статистика о совместной вакцинации "Пфайзером" (Pfizer) и "Спутником", - отметил он, пишет ТАСС.
Или они хотят, чтобы подопытные кролики "разводились" в автоматическом режиме?
2. Заплатите рукой;
3. Посмотрев на людей в очереди, громко скажите: "Все-таки стоило делать
эту прививку!"
ВТБ