Какие вакцины можно комбинировать при вакцинации - ответ вирусолога
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30.06
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Какие вакцины можно комбинировать при вакцинации - ответ вирусолога

10:04:586/30/2021Фото: Pixino
0

О добровольцах, на которых испытывали комбинирование "ЭпиВакКорона" и "Спутник V" эксперт ответил так: "Эти люди не покрылись чешуей, не умерли, у них не появился хвост".

Российские вакцины можно комбинировать
Российские вакцины можно комбинировать
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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Вакцины против нового коронавируса "ЭпиВакКорона" и "Спутник V" можно комбинировать, они созданы так, что не будут мешать работе друг друга, заявил 30 июня  ведущий специалист Института вирусологии им. Д. И. Ивановского Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Федор Лисицын.

-Насчет всех вакцин не скажу, но именно "ЭпиВакКорона" и "Спутник V" с самого начала созданы так, чтобы не мешать работе друг друга. Их можно комбинировать, рекомендуется. Учитывая свойства "ЭпиВакКороны", если она была первой, <следует> сделать некоторый перерыв между введением, но этот перерыв порядка двух недель между введением", - сказал он в эфире телеканала "Доктор", отвечая на вопрос, можно ли комбинировать вакцины, в частности, после "ЭпиВакКороны" ставить "Спутник V".

Лисицын также рассказал, что в России есть группа добровольцев, которые самостоятельно на себе проверяют комбинацию различных вакцин, в том числе зарубежных, чтобы "накачать себе наиболее высокий титр антител". "Эти люди не покрылись чешуей, не умерли, у них не появился хвост, и технически возможно <комбинировать>, но у нас пока маленькая статистика о совместной вакцинации "Пфайзером" (Pfizer) и "Спутником", - отметил он, пишет ТАСС.

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От редакции

Вы комбинировали?

    Аноним, 30 июня 2021 10:26:27
    НВР: Зачем комбинировать? Эти наперсточники пусть сами комбинируют.
    Или они хотят, чтобы подопытные кролики "разводились" в автоматическом режиме?
    0
    0
    Ответить
    Аноним, 30 июня 2021 10:26:45
    1. Поместите платежную карту в перчатку;
    2. Заплатите рукой;
    3. Посмотрев на людей в очереди, громко скажите: "Все-таки стоило делать
    эту прививку!"
    0
    0
    Ответить
    Аноним, 30 июня 2021 10:28:07
    Одни в панике орут: "Мы все умрем!", другие "Коронавирус - фейк!". И только Сеня и Моня круглосуточно шьют защитные маски и перепродают авторские на спутники...
    ВТБ
    0
    0
    Ответить

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