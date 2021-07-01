Минздрав назвал истинное число пациентов с коронавирусом в тяжелом состоянии в ковидном госпитале Бердска
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Минздрав назвал истинное число пациентов с коронавирусом в тяжелом состоянии в ковидном госпитале Бердска

10:19:357/1/2021,Алиса ЕршоваФото: pixabay.com
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Показания министра и главврача ЦГБ Бердска разошлись.

8 бердчан находятся в отделении интенсивной терапии ЦГБ из-за ковида
8 бердчан находятся в отделении интенсивной терапии ЦГБ из-за ковида
Сюжет: Третья волна коронавируса
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По данным Минздрава Новосибирской области, по состоянию на 28 июня в Бердске было госпитализировано 128 человек с подозрением или подтвержденным COVID-19 в ковидный госпиталь ЦГБ:

- В том числе 8 человек - в отделение интенсивной терапии, - заявил министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов 1 июля редакции «Курьер. Среда. Бердск».

Однако в тот же день в администрации Бердска выступала главврач БЦГБ Алла Дробинская - у нее цифры были совсем другие. Она заявила, что в ковидном госпитале занято 142 койки из имеющихся 150.

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