Турция примет туристов из России с любой отечественной прививкой

В министерстве туризма Турции рассказали о том, что туристов из России примут с любой российской прививкой. Отметим, что въезд в страну разрешен только с сертификатом о вакцинации спустя 14 дней после введения второй дозы.
- Туристы из России при въезде в Турцию могут представить сертификат о вакцинации любой зарегистрированной российской вакциной. Важно, чтобы турист прошел полный курс вакцинации не позднее, чем за 14 дней до путешествия, - пояснили в министерстве.
Сейчас в России зарегистрированы четыре вакцины от ковида: "Спутник V", "Спутник Лайт", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак".
Также в ведомстве отметили, что сертификат о вакцинации обязательно должен быть на английском языке. Распечатать его можно с сайта Госуслуг.
Напомним, 30 июня, оперативный штаб России по противодействию распространения коронавирусной инфекции обнародовал статистику по новым заболевшим. Так, за сутки в стране заразились 21042 пациента. Умерло 669 человек. Выздоровели 16356 пациентов.