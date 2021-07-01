Турция примет туристов из России с любой отечественной прививкой
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Турция примет туристов из России с любой отечественной прививкой

1:33:137/1/2021Фото: pixabay
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Но сертификат о вакцинации обязательно должен быть на английском языке.

Въезд в Турцию разрешен с сертификатом
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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В министерстве туризма Турции рассказали о том, что туристов из России примут с любой российской прививкой. Отметим, что въезд в страну разрешен только с сертификатом о вакцинации спустя 14 дней после введения второй дозы.

- Туристы из России при въезде в Турцию могут представить сертификат о вакцинации любой зарегистрированной российской вакциной. Важно, чтобы турист прошел полный курс вакцинации не позднее, чем за 14 дней до путешествия, - пояснили в министерстве.

Сейчас в России зарегистрированы четыре вакцины от ковида: "Спутник V", "Спутник Лайт", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак".
Также в ведомстве отметили, что сертификат о вакцинации обязательно должен быть на английском языке. Распечатать его можно с сайта Госуслуг.

Напомним, 30 июня, оперативный штаб России по противодействию распространения коронавирусной инфекции обнародовал статистику по новым заболевшим. Так, за сутки в стране заразились 21042 пациента. Умерло 669 человек. Выздоровели 16356 пациентов.

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