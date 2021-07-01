Мэр Собянин объявил ревакцинацию от коронавируса каждые полгода с 1 июля 2021 в Москве
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
01.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Мэр Собянин объявил ревакцинацию от коронавируса каждые полгода с 1 июля 2021 в Москве

2:04:567/1/2021Фото: pixabay
0

Делать ее нужно даже переболевшим, независимо от уровня антител.

Прививку от ковида нужно делать раз в 6 месяцев
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
Турция примет туристов из России с любой отечественной прививкой

Турция примет туристов из России с любой отечественной прививкойБолее 3 000 вакцинированных заболели коронавирусом в Новосибирской области, заявил министр здравоохранения ХальзовЕщё 225 новости

Мэр Москвы Сергей Собянин на своем официальном сайте сообщил о том, что власти столицы совместно с Минздравом выработали порядок ревакцинации от коронавируса. В обычных условиях она будет проводиться раз в год. Но в настоящее время, с учетом напряженной эпидемиологической обстановки, врачи рекомендуют пройти повторную прививку через полгода.

Спустя это время настоятельно рекомендуется сделать прививку и гражданам, переболевшим ковидом. Причем, сделать это нужно независимо от наличия и уровня антител.

Пройти ревакцинацию можно будет любой вакциной, зарегистрированной в Российской Федерации. На сегодня в Москве в наличии имеются «Спутник V» (два компонента) или новая однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт». Выбрать можно любую из них, причем независимо от того, каким препаратом вы вакцинировались первый раз.

Напомним, 30 июня, оперативный штаб России по противодействию распространения коронавирусной инфекции обнародовал статистику по новым заболевшим. Так, за сутки в стране заразились 21042 пациента. Умерло 669 человек. Выздоровели 16356 пациентов. Сегодня привиться в России можно: вакциной "Спутник V" от НИЦЭМ имени Гамалеи, вакциной "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", от Центра имени Чумакова РАН, с конца июня 2021 года можно прививаться вакциной "Спутник Лайт".

Посмешище: самые нелепые наряды лбимых звезд (фото)
Одна из известных вакцин против COVID-19 оказалась неэффективна
На 33-м году жизни не стало известного актера России
Немцы дали неожиданный совет британским военным насчет Крыма
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Норкин в очередной раз рассмешил студию анекдотом про QR-коды
О каких проблемах сигнализируют прыщи на спине
МакSим в коме: врачи обнаружили о певицы страшный недуг
Гречка способна вызвать проблемы со здоровьем
коронавирусантителаревакцинация
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Собираетесь проходить ревакцинацию?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    БердскВ Бердске из ТЦ "Колорлон" экстренно эвакуировали всех посетителей
    1:54:01 7/1/2021
    В Бердске из ТЦ "Колорлон" экстренно эвакуировали всех посетителей
    Турция примет туристов из России с любой отечественной прививкой
    1:33:13 7/1/2021
    Турция примет туристов из России с любой отечественной прививкой
    Ученые определили 160 новых лекарств, которые можно перепрофилировать для лечения коронавируса
    1:29:29 7/1/2021
    Ученые определили 160 новых лекарств, которые можно перепрофилировать для лечения коронавируса
    БердскОбщественная экспертиза мусорной свалки у кладбища Бердска может оказаться бесполезной, заявили в Green Piece
    1:24:45 7/1/2021
    Общественная экспертиза мусорной свалки у кладбища Бердска может оказаться бесполезной, заявили в Green Piece
    Особый дар иконы Владимирской иконы Божьей матери: О чем просить святую в праздник 6 июля 2021 года?
    1:20:25 7/1/2021
    Особый дар иконы Владимирской иконы Божьей матери: О чем просить святую в праздник 6 июля 2021 года?
    Бердск"Она погибла на моих глазах": Почему 13-летнюю девочки придавило рухнувшей стеной в заброшке Минобороны в Новосибирске, названа одна из причин
    1:17:41 7/1/2021
    "Она погибла на моих глазах": Почему 13-летнюю девочки придавило рухнувшей стеной в заброшке Минобороны в Новосибирске, названа одна из причин
    Под Ростовом водитель Volkswagen Polo выехал на встречку и врезался в "Газель": Погибло четыре человека и его 4-летняя дочь
    1:12:13 7/1/2021
    Под Ростовом водитель Volkswagen Polo выехал на встречку и врезался в "Газель": Погибло четыре человека и его 4-летняя дочь
    В России начнут быстрее ловить пьяных водителей. Помогут суперприборы
    1:02:31 7/1/2021
    В России начнут быстрее ловить пьяных водителей. Помогут суперприборы
    Как остановить распространение "черной плесени" коронавируса, объяснили в ВОЗ
    12:35:13 7/1/2021
    Как остановить распространение "черной плесени" коронавируса, объяснили в ВОЗ
    Заявление на Госуслугах на 6 527 рублей с 1 июля можно подать одиноким родителям и беременным Бердска и Новосибирска
    12:24:42 7/1/2021
    Заявление на Госуслугах на 6 527 рублей с 1 июля можно подать одиноким родителям и беременным Бердска и Новосибирска