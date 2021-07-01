Мэр Собянин объявил ревакцинацию от коронавируса каждые полгода с 1 июля 2021 в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин на своем официальном сайте сообщил о том, что власти столицы совместно с Минздравом выработали порядок ревакцинации от коронавируса. В обычных условиях она будет проводиться раз в год. Но в настоящее время, с учетом напряженной эпидемиологической обстановки, врачи рекомендуют пройти повторную прививку через полгода.
Спустя это время настоятельно рекомендуется сделать прививку и гражданам, переболевшим ковидом. Причем, сделать это нужно независимо от наличия и уровня антител.
Пройти ревакцинацию можно будет любой вакциной, зарегистрированной в Российской Федерации. На сегодня в Москве в наличии имеются «Спутник V» (два компонента) или новая однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт». Выбрать можно любую из них, причем независимо от того, каким препаратом вы вакцинировались первый раз.
Напомним, 30 июня, оперативный штаб России по противодействию распространения коронавирусной инфекции обнародовал статистику по новым заболевшим. Так, за сутки в стране заразились 21042 пациента. Умерло 669 человек. Выздоровели 16356 пациентов. Сегодня привиться в России можно: вакциной "Спутник V" от НИЦЭМ имени Гамалеи, вакциной "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", от Центра имени Чумакова РАН, с конца июня 2021 года можно прививаться вакциной "Спутник Лайт".