В Москве закончилась вакцина «ЭпиВакКорона»
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В Москве закончилась вакцина «ЭпиВакКорона»

8:52:257/1/2021Фото: Wikimedia Commons
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В Москве приостановили запись на вакцинацию для желающих привиться при помощи «ЭпиВакКороны»

В Москве ожидают поставку "ЭпиВакКороны"
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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На официальном сайте мэра Москвы появилась информация, что в столице закончился препарат «ЭпиВакКорона».

- Запись на прививку этим препаратом приостановлена. Ожидается поставка Минздравом России следующей партии данной вакцины, — отмечается в релизе.

Ранее в столице пропадал «КовиВак». В течение трех дней после 22 июня — когда закончился препарат, желающие привиться именно им, ожидали новой поставки, пополнения запаса хватило до 28 июня, когда он вновь был исчерпан.

За последние сутки в столице обнаружили почти 7,6 тысяч зараженных коронавирусом. Смертельным исходом закончилось заражение для 108 пациентов. За 24 часа в Москве в больницы положили 1690 человек, под аппаратами ИВЛ находятся 709 пациентов.

Мэр Москвы объявил о возможности повторной вакцинации, для этого используется любой препарат отечественного производства, в наличии для ревакцинации в столичных клиниках есть "Спутник V" и "Спутник Лайт".

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ЭпиВакКорона вакцинаотечественный препарат
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