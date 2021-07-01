В Москве закончилась вакцина «ЭпиВакКорона»

На официальном сайте мэра Москвы появилась информация, что в столице закончился препарат «ЭпиВакКорона».
- Запись на прививку этим препаратом приостановлена. Ожидается поставка Минздравом России следующей партии данной вакцины, — отмечается в релизе.
Ранее в столице пропадал «КовиВак». В течение трех дней после 22 июня — когда закончился препарат, желающие привиться именно им, ожидали новой поставки, пополнения запаса хватило до 28 июня, когда он вновь был исчерпан.
За последние сутки в столице обнаружили почти 7,6 тысяч зараженных коронавирусом. Смертельным исходом закончилось заражение для 108 пациентов. За 24 часа в Москве в больницы положили 1690 человек, под аппаратами ИВЛ находятся 709 пациентов.
Мэр Москвы объявил о возможности повторной вакцинации, для этого используется любой препарат отечественного производства, в наличии для ревакцинации в столичных клиниках есть "Спутник V" и "Спутник Лайт".