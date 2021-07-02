Безработный Николай Шипилов заявился на выборы депутатов Бердска 19 сентября 2021
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Безработный Николай Шипилов заявился на выборы депутатов Бердска 19 сентября 2021

10:11:387/2/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Список кандидатов увеличился до восьми человек.

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Сюжет: Выборы в Бердске-2021
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Список кандидатов на должность депутата Бердска с каждым днем становится больше. Как сообщил "Курьер. Среда. Бердск" сегодня, 2 июля, ТИК Бердска, в списке уже 8 претендентов на столь важный пост.

Так, 1 июля подал документы на выборы Николай Шипилов. Он родился 6 апреля 1986 года, временно не работает, но живет в Бердске.

Ранее "Курьер. Среда. Бердск" сообщал, что депутатами хотят стать: Владимир Ладышкин, Владислав Курочкин, Дмитрий Солоников, Олег Яцков, Семен Кузьмичев, Сергей Кривецкий и Николай Бауэр.

Выборы по всей России состоятся 19 сентября 2021.

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