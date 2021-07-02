Безработный Николай Шипилов заявился на выборы депутатов Бердска 19 сентября 2021

Список кандидатов на должность депутата Бердска с каждым днем становится больше. Как сообщил "Курьер. Среда. Бердск" сегодня, 2 июля, ТИК Бердска, в списке уже 8 претендентов на столь важный пост.
Так, 1 июля подал документы на выборы Николай Шипилов. Он родился 6 апреля 1986 года, временно не работает, но живет в Бердске.
Ранее "Курьер. Среда. Бердск" сообщал, что депутатами хотят стать: Владимир Ладышкин, Владислав Курочкин, Дмитрий Солоников, Олег Яцков, Семен Кузьмичев, Сергей Кривецкий и Николай Бауэр.
Выборы по всей России состоятся 19 сентября 2021.