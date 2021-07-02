Премьер-министр Мишустин велел ставить прививки от коронавируса чиновникам прямо на работе

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил организовать вакцинацию для чиновников. Об этом сообщил источник в кабинете министров.
- Оно (поручение. — Прим. ред.) предполагает не принуждение, а обеспечение возможности вакцинации сотрудников, в том числе на рабочих местах, — сообщил источник.
Отметим, что в настоящее время в 25 российских регионах введена обязательная вакцинация отдельных групп граждан. Например, в Москве и Подмосковье работодатели должны привить не менее 60 сотрудников сферы услуг. Прививку от коронавируса сейчас можно сделать по всей России. Еще в августе 2020 года Минздрав зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины — "Спутник Лайт".