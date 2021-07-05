Главврач ЦГБ Бердска Алла Дробинская: Что делать работодателю с зараженными коронавирусом сотрудниками и кого считать контактными
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Главврач ЦГБ Бердска Алла Дробинская: Что делать работодателю с зараженными коронавирусом сотрудниками и кого считать контактными

11:37:137/5/2021,Анастасия СолодковаФото: Курьер. Среда. Бердск
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В третью волну коронавируса заболеваемость снова пошла в рост. Работа на удаленке и пандемийные обязанности работодателя снова выходят на первый план. Узнайте алгоритм действия.

Главврач ЦГБ Алла Дробинская: Количество заражений коронавирусом в Бердске растет
Сюжет: Третья волна коронавируса
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Пандемия коронавируса только нарастает. Протекание третьей волны коронавируса, которая началась в России в июне, подтвердила главврач Бердской ЦГБ Алла Дробинская.

- В настоящее время однозначно третья волна набирает силу, об этом информируют средства массовой информации всех уровней, - рассказала "Курьер. Среда. Бердск" руководитель бердского здравоохранения.

С чего начать

А поскольку число заболевших растет в том числе и в Бердске, остается актуальным вопрос с заразившимся коронавирусной инфекцией работниками предприятий. "Курьер. Среда. Бердск" попросил Дробинскую пояснить алгоритм действий работодателей в случае выявления инфицированных сотрудников.

- Если на предприятии заболел работник, врач, осмотревший его, подает экстренное извещение в Роспотребнадзор. Все дальнейшие действия работодателя будут зависеть от предписания, которое он получит из Роспотребнадзора, в том числе и проведение дезинфекции помещений, которую работодатель осуществляет своими силами. В предписании будут обозначены лица, которые должны быть отстранены от работы, а также прописаны мероприятия, которые должны быть исполнены работодателем. Одновременно предписание передается в медицинское учреждение с перечнем контактных лиц, за которыми устанавливается медицинское наблюдение и при необходимости проводятся тесты на COVID-19, - перечислила Алла Дробинская.

По ее словам,  контактным лицом первой линии считается тот, кто провел в одном помещении при близком контакте с зараженным ковидом не менее 30 минут, например, работая в одном кабинете.

Зарплата на удаленке и дезинфекция

Как отметила главный врач Бердской горбольницы, перевод работников на удаленную работу регламентируется нормативными документами уровня субъекта РФ.

Как сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, работодатель обязан издать приказ о временном переводе сотрудников на удаленную работу и ознакомить с ним работников. Перевод должен проходить с учетом производственных возможностей - важно убедиться, что у сотрудника есть ресурсы для выполнения этой работы или вы можете предоставить необходимые ресурсы.

Кроме того, необходимо определить список работников и порядок организации работы, график, способы обмена информацией о заданиях и их выполнении.
Обратите внимание: уровень оплаты труда при сохранении объема функционала с переводом на удаленную работу на дому не меняется!

В качестве мер профилактики инфекции на рабочих местах работодатель обязан проводить всем сотрудникам термометрию, исключить допуск на работу лиц с любыми признаками респираторной инфекции – необходимо сразу отправить их людей домой для получения медицинской помощи и соблюдения карантина.

Следует максимально сократить массовые мероприятия, совещания, конференции; отменить командировки, за исключением носящих неотложный характер; ввести гибкий график работы.

В обязанности работодателя входит проветривание кабинетов и обеспечение сотрудников средствами для дезинфекции. Необходимо чаще проводить влажную уборку в помещении с применением антисептиков, особенно на рабочем месте. Минимум раз в сутки проводить уборку всего здания, дезинфицируя дверные ручки, выключатели, поручни, перила, места общего пользования.

Необходимо увеличить время работы столовых, чтобы исключить скопление людей в обеденный перерыв, и организовать еду "на вынос", использовать одноразовую посуду.

Требуется срочная вакцинация

Алла Дробинская просит бердчан поставить прививки от коронавируса, чтобы повысить коллективный иммунитет и остановить рост заболевания. Темпы вакцинации в Бердске пока очень низкие. Как сообщала "Курьер. Среда. Бердск" главврач ЦГБ, к 1 июля прививку двумя компонентами поставили 10 177 жителей Бердска.

Между тем за последние сутки на 5 июля в Бердске выявлено 6 новых пациентов с положительным COVID-19. Всего в городе зарегистрировано 1940 случаев коронавирусной инфекции, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".

За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 25 142 в 85 регионах. Это максимум со 2 января 2021 года.

Сегодня привиться можно: вакциной "Спутник V" от НИЦЭМ имени Гамалеи, вакциной "ЭпиВакКорона" от новосибирского Центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак" от Центра имени Чумакова РАН, с конца июня 2021 года начали ставить прививки вакциной "Спутник Лайт".

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