Главврач ЦГБ Бердска Алла Дробинская: Что делать работодателю с зараженными коронавирусом сотрудниками и кого считать контактными

Пандемия коронавируса только нарастает. Протекание третьей волны коронавируса, которая началась в России в июне, подтвердила главврач Бердской ЦГБ Алла Дробинская.
- В настоящее время однозначно третья волна набирает силу, об этом информируют средства массовой информации всех уровней, - рассказала "Курьер. Среда. Бердск" руководитель бердского здравоохранения.
С чего начать
А поскольку число заболевших растет в том числе и в Бердске, остается актуальным вопрос с заразившимся коронавирусной инфекцией работниками предприятий. "Курьер. Среда. Бердск" попросил Дробинскую пояснить алгоритм действий работодателей в случае выявления инфицированных сотрудников.
- Если на предприятии заболел работник, врач, осмотревший его, подает экстренное извещение в Роспотребнадзор. Все дальнейшие действия работодателя будут зависеть от предписания, которое он получит из Роспотребнадзора, в том числе и проведение дезинфекции помещений, которую работодатель осуществляет своими силами. В предписании будут обозначены лица, которые должны быть отстранены от работы, а также прописаны мероприятия, которые должны быть исполнены работодателем. Одновременно предписание передается в медицинское учреждение с перечнем контактных лиц, за которыми устанавливается медицинское наблюдение и при необходимости проводятся тесты на COVID-19, - перечислила Алла Дробинская.
По ее словам, контактным лицом первой линии считается тот, кто провел в одном помещении при близком контакте с зараженным ковидом не менее 30 минут, например, работая в одном кабинете.
Зарплата на удаленке и дезинфекция
Как отметила главный врач Бердской горбольницы, перевод работников на удаленную работу регламентируется нормативными документами уровня субъекта РФ.
Как сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, работодатель обязан издать приказ о временном переводе сотрудников на удаленную работу и ознакомить с ним работников. Перевод должен проходить с учетом производственных возможностей - важно убедиться, что у сотрудника есть ресурсы для выполнения этой работы или вы можете предоставить необходимые ресурсы.
Кроме того, необходимо определить список работников и порядок организации работы, график, способы обмена информацией о заданиях и их выполнении.
Обратите внимание: уровень оплаты труда при сохранении объема функционала с переводом на удаленную работу на дому не меняется!
В качестве мер профилактики инфекции на рабочих местах работодатель обязан проводить всем сотрудникам термометрию, исключить допуск на работу лиц с любыми признаками респираторной инфекции – необходимо сразу отправить их людей домой для получения медицинской помощи и соблюдения карантина.
Следует максимально сократить массовые мероприятия, совещания, конференции; отменить командировки, за исключением носящих неотложный характер; ввести гибкий график работы.
В обязанности работодателя входит проветривание кабинетов и обеспечение сотрудников средствами для дезинфекции. Необходимо чаще проводить влажную уборку в помещении с применением антисептиков, особенно на рабочем месте. Минимум раз в сутки проводить уборку всего здания, дезинфицируя дверные ручки, выключатели, поручни, перила, места общего пользования.
Необходимо увеличить время работы столовых, чтобы исключить скопление людей в обеденный перерыв, и организовать еду "на вынос", использовать одноразовую посуду.
Требуется срочная вакцинация
Алла Дробинская просит бердчан поставить прививки от коронавируса, чтобы повысить коллективный иммунитет и остановить рост заболевания. Темпы вакцинации в Бердске пока очень низкие. Как сообщала "Курьер. Среда. Бердск" главврач ЦГБ, к 1 июля прививку двумя компонентами поставили 10 177 жителей Бердска.
Между тем за последние сутки на 5 июля в Бердске выявлено 6 новых пациентов с положительным COVID-19. Всего в городе зарегистрировано 1940 случаев коронавирусной инфекции, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".
За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 25 142 в 85 регионах. Это максимум со 2 января 2021 года.
Сегодня привиться можно: вакциной "Спутник V" от НИЦЭМ имени Гамалеи, вакциной "ЭпиВакКорона" от новосибирского Центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак" от Центра имени Чумакова РАН, с конца июня 2021 года начали ставить прививки вакциной "Спутник Лайт".