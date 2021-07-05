Можно ли совмещать прививки от гриппа и коронавируса, рассказал врач

Медицинские эксперты сообщили, что прививки от коронавируса и гриппа лучше всего разделять и делать в разное время. Сначала нужно привиться от ковида, а потом уже от гриппа.
Так, например, руководитель Центра формирования здорового образа жизни Ирина Добрецова рассказала, что между этими прививками должен пройти, как минимум, месяц. По ее словам, спланировать личный календарь прививок нужно таким образом, чтобы к сезонному всплеску гриппа в декабре—январе уже выработался устойчивый иммунитет.
- Необходимо сначала выработать иммунитет к коронавирусной инфекции, а потом спокойно, осенью, заблаговременно поставить себе прививку от гриппа и пневмококка, - отметила она.
Также по ее словам, прививка от ковида не отменяет прививку от гриппа.
- Когда сейчас идет время коронавирусной инфекции, любая другая инфекция может усугубить течение этой болезни, могут быть тяжелые осложнения. Если это микс коронавирусной инфекции и гриппа, то, получается, это в разы может усилить неблагоприятное течение, — сказала она.
А вот доктор биологических наук, профессор вирусологии Александр Шестопалов рассказал, что между вакцинами должно пройти 2-3 недели, чтобы организм выработал иммунитет.
За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 –25 142 в 85 регионах.
Сегодня привиться в России можно: вакциной "Спутник V" от НИЦЭМ имени Гамалеи, вакциной "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", от Центра имени Чумакова РАН, с конца июня 2021 года можно прививаться вакциной "Спутник Лайт".