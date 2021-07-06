Сильный геомагнитный удар 6 июля 2021: Чем опасна для метеопатов магнитная буря ранним утром
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Сильный геомагнитный удар 6 июля 2021: Чем опасна для метеопатов магнитная буря ранним утром

5:45:427/6/2021,Маргарита МартыноваФото: Pixabay.com
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В ближайшее время ученые прогнозируют повторение выбросов с поверхности Солнца. Возможно, что они будут ещё интенсивнее, чем 5 июля.

Мощный геоудар ожидается 6 июля 2021 года ранним утром
Сюжет: Магнитные бури. Метеозависимость
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NASA: вспышка на Солнце обрушила мощнейшую магнитную бурю 5 июля на ЗемлюМощная магнитная буря 5 июля 2021: Как метеопатам уберечься от геоудара во второй половине сутокЕщё 144 новости

На Солнце 5 июля зафиксирована мощнейшая за несколько последних лет вспышка. Выброс энергии в космическое пространство, по оценкам специалистов, принадлежит классу X. Это самый высокий класс. В последний раз такое космическое явление наблюдалось в 2017 году, когда мощный поток солнечного ветра вырвался из только что образовавшегося солнечного пятна. В ближайшее время ученые прогнозируют повторение выбросов с поверхности Солнца. Возможно, что они будут ещё интенсивнее.

6 июля 2021 года скоростные потоки солнечного ветра заденут атмосферу Земли, вызвав в магнитном поле планеты кратковременную мощную бурю длительностью три часа. Сутки начнутся с сильнейшего геомагнитного удара - с ноля часов 6 июля сила колебаний магнитного поля ожидается в районе 4 баллов. До 3 утра метеопатам предстоит выдержать удар космической непогоды. Затем до 9 часов качка в магнитном поле уляжется, к полудню в магнитосфере Земли уже ничто не будет напоминать о сильных возмущениях. До 18 часов магнитное поле планеты будет оставаться спокойным, чтобы потом до полуночи слегка досадить метеопатам - сила колебаний магнитного поля Земли поздним вечером будет равняться 3, что по классификации Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца соответствует слабой геомагнитной буре.

Метеопатами ученые и врачи называют людей, организм которых чутко реагирует на изменения космической погоды. Здоровый человек легко приспосабливается к внешним условиям, привыкание происходит постепенно. Проблема в том, что во время магнитной бури изменения характеристик внешней среды происходят внезапно и скачками. При этом страдает не только сердечно-сосудистая система людей, но и в большей мере психика. Человек чувствует себя растерянным, неуверенно ориентируется в окружающем мире, возникают приступы отчаяния, чувство беспокойства. Именно поэтому дети страдают от магнитных бурь - их психика ещё формируется и недостаточно окрепла.

Как влияют магнитные бури на метеопатов?
Головная боль и головокружения - самое распространенное недомогание. У человека часто нарушается сон, мучает бессоница. Болит сердце, скачет давление, сбивается пульс. Люди в магнитную бурю быстро устают, организм слабеет, снижается скорость реакции и память. Часто возникает чувство безотчетного страха и неудовлетворенности жизнью.

Как легче пережить магнитную бурю?
Здоровый образ жизни и позитивный настрой - лучший рецепт для сохранения здоровья в дни магнитных бурь.

Как переживают наши читатели магнитную бурю:
Ольга Юрьевна. 57 лет:
- Стараюсь больше гулять и двигаться. Когда волнуюсь, пью чай с мятой. Стараюсь мало есть и больше пить воды.
Светлана Викторовна, 39 лет:
- Давление сильно падает, сплю, не могу проснуться. Несколько раз в день принимаю душ. Когда болит голова, пью теплую воду с лимоном.
Елена Валентиновна, 51 год:
- Перешла на здоровую пищу - овощи, фрукты, рыбу. Стараюсь меньше есть. Давление меньше прыгает. Пью воду чистую. Стараюсь больше спать, ложусь пораньше. Стараюсь не нервничать, тогда и голова меньше болит.

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магнитная буряметеопатыгеоудар
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