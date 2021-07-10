Почему на четырех округах Бердска кандидатам в депутаты горсовета победить будет легче в сентябре 2021

К началу избирательной кампании по выборам депутатов горсовета Бердска, которые состоятся 19 сентября, 2021 года, четыре бердских округа подошли без депутатов. Не имеют своего народного избранника и представителя в депутатском корпусе избирательные округа №1, 6, 10 и 14.
Напомним, что четыре бердских депутата сложили добровольно с себя полномочия досрочно. Избранные в 2016 году по округу №1 Андрей Никулин и по округу №14 Андрей Вишневский стали чиновниками, что несовместимо с работой в представительном органе власти. Валерий Бадьин, бывший депутат по округу №6, был избран в заксобрание Новосибирской области. А Виктор Мысак, экс-директор бердской школы №10 и бывший депутат по округу с таким же номером, сменил место жительства.
Согласно уставу Бердска, осиротевшие округа опекает спикер горсовета. В данном случае Владимир Голубев.
Все изменится после выборов: все бердчане получат своего депутата, который будет отвечать за конкретный избирательный округ. Напомним, что их число изменится — вместо 33 будет 27. Такова новая схема, основанная на том, что горсовет принял решение сократить свой численный состав до 27.
Но это не значит, что какие-то округа исчезли. Просто они изменили границы, стали больше за счет переноса адресов, рассказала «Курьер. Среда. Бердск» председатель бердского территориального избиркома Наталья Фокина.
Активной агитации в Бердске ТИК не заметил.
- На 10 июля только один кандидат официально уведомил о распространении агитационных материалов, констатировала Фокина.
Вероятно, выжидают, когда станут известны соперники, чтобы в зависимости от это строить свой путь к победе.
По мнению главы бердской ТИК, победить на округе, где сейчас нет депутата, будет проще, поскольку не будет конкурента в виде действующего народного избранника, который пользуется авторитетом и поддержкой людей. Претендентам на депутатский мандат придется соперничать только между собой и доказывать избирателям свою состоятельность.
Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», на 10 июля о желании баллотироваться уведомили избирком 26 человек. Подробности о новых кандидатах - в ближайшее время.