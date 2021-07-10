Почему на четырех округах Бердска кандидатам в депутаты горсовета победить будет легче в сентябре 2021
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Почему на четырех округах Бердска кандидатам в депутаты горсовета победить будет легче в сентябре 2021

9:38:027/10/2021,Анастасия СолодковаФото: Курьер. Среда. Бердск
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Согласно уставу Бердска, осиротевшие округа опекает спикер горсовета. В данном случае Владимир Голубев. Выборы бердского представительного органа власти пройдут 19 сентября.

Глава ТИК Бердска Наталья Фокина рассказала о ходе избирательной кампании
Сюжет: Выборы в Бердске-2021
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Дворник "Спортограда" и администратор спортклуба бизнесмена Голубева захотели стать депутатами в сентябре 2021Новая схема и адреса округов, где голосуют жители Бердска на выборах депутатов 19 сентября 2021Ещё 16 новости

К началу избирательной кампании по выборам депутатов горсовета Бердска, которые состоятся 19 сентября, 2021 года, четыре бердских округа подошли без депутатов. Не имеют своего народного избранника и представителя в депутатском корпусе избирательные округа №1, 6, 10 и 14.

Напомним, что четыре бердских депутата сложили добровольно с себя полномочия досрочно. Избранные в 2016 году по округу №1 Андрей Никулин и по округу №14 Андрей Вишневский стали чиновниками, что несовместимо с работой в представительном органе власти. Валерий Бадьин, бывший депутат по округу №6, был избран в заксобрание Новосибирской области. А Виктор Мысак, экс-директор бердской школы №10 и бывший депутат по округу с таким же номером, сменил место жительства.

Согласно уставу Бердска, осиротевшие округа опекает спикер горсовета. В данном случае Владимир Голубев.

Все изменится после выборов: все бердчане получат своего депутата, который будет отвечать за конкретный избирательный округ. Напомним, что их число изменится — вместо 33 будет 27. Такова новая схема, основанная на том, что горсовет принял решение сократить свой численный состав до 27.

Но это не значит, что какие-то округа исчезли. Просто они изменили границы, стали больше за счет переноса адресов, рассказала «Курьер. Среда. Бердск» председатель бердского территориального избиркома Наталья Фокина.

Активной агитации в Бердске ТИК не заметил.
- На 10 июля только один кандидат официально уведомил о распространении агитационных материалов, констатировала Фокина.
Вероятно, выжидают, когда станут известны соперники, чтобы в зависимости от это строить свой путь к победе.

По мнению главы бердской ТИК, победить на округе, где сейчас нет депутата, будет проще, поскольку не будет конкурента в виде действующего народного избранника, который пользуется авторитетом и поддержкой людей. Претендентам на депутатский мандат придется соперничать только между собой и доказывать избирателям свою состоятельность.

Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», на 10 июля о желании баллотироваться уведомили избирком 26 человек. Подробности о новых кандидатах - в ближайшее время.

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