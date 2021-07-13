Сильнейшая магнитная буря 13 июня 2021: Финальный геоудар мощного шторма по метеопатам
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
12.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Сильнейшая магнитная буря 13 июня 2021: Финальный геоудар мощного шторма по метеопатам

5:45:317/13/2021,Маргарита МартыноваФото: Pixabay.com
0

Будут наблюдаться перепады настроения, депрессия, тоска и чувство неудовлетворенности жизнью. Будьте оптимистом, поддерживайте бодрость духа сами и несите добро окружающим.

солнце
Мощная магнитная буря 13 июля 2021 года прогремит на Земле
Сюжет: Магнитные бури. Метеозависимость
Мощный удар магнитной бури 12 июля 2021: Как спастись метеопатам в многодневный геомагнитный шторм

Мощный удар магнитной бури 12 июля 2021: Как спастись метеопатам в многодневный геомагнитный штормСильнейшая магнитная буря 11 июля 2021: Что спасает метеопатов в дни магнитного штормаЕщё 151 новости

Сильная магнитная буря продолжается на Земле. Шестой день метеопаты находятся под воздействием мощного геомагнитного шторма. Затяжные магнитные бури сильно влияют на психику человека, длительное нахождение людей в состоянии стресса изматывает нервную систему, делая человека возбужденным, вспыльчивым, обидчивым и легко ранимым. Снижается реакция человека на внешние факторы, люди становятся рассеянными, забывчивыми, быстро утомляются, теряют аппетит, тревожно спят.

13 июля сутки начнутся с умеренной геомагнитной бури. С ноля часов до шести утра сила колебаний магнитного поля Земли будет 5 баллов. В это время метеопаты будут чувствовать неожиданно появляющуюся головную боль, сильную усталость. Люди, работающие в ночную смену, ощутят сильный упадок сил, их будет одолевать сонливость и скованность движений при ходьбе. Если вам нужно рано вставать, то обязательно примите прохладный душ, облейте ноги холодной водой, сделайте небольшую утреннюю разминку. С 6 часов утра и до 15 часов магнитная буря немного ослабнет. Сила колебаний по оценкам специалистов Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца будет равна 4 баллам, это малая геомагнитная буря. Следите за давлением, если вы гипертоник или гипотоник, всегда имейте под рукой лекарства и тонометр, держите показания давления под контролем.

Постарайтесь больше двигаться - ходите: если есть возможность, то до работы дойдите пешком, не пользуйтесь транспортом, поднимайтесь по лестнице, не садитесь в лифт, избегайте духоты общественных мест и возможных конфликтов в дороге. Дышите глубоко и равномерно, дыхательная гимнастика помогает организму, доставляя кислород ко всем органам.

С 15 часов до 21 часа вновь космическая погода устроит “качку” в магнитном поле Земли. Новый геоудар будет иметь силу 4 балла, это малая геомагнитная буря. Шесть часов продлится буря, хаотически меняя электрические характеристики магнитного поля. Особенно пострадают дети и подростки с неокрепшей психикой, беременные женщины, чья нервная система восприимчива к переменам внешнего мира, а также люди с психическими расстройствами. Будут наблюдаться перепады настроения, депрессия, тоска и чувство неудовлетворенности жизнью. Будьте оптимистом, поддерживайте бодрость духа сами и несите добро окружающим.

Поздним вечером магнитная буря только усилится. До полуночи ее мощность возрастет до 6 баллов. Это сильная магнитная буря. Метеопатам врачи советуют на ночь не переедать, выпить успокоительный травяной чай, хорошо проветрить спальню. Не смотрите на сон драм и новостей по телевидению, почитайте книгу или послушайте музыку, поговорите с родными людьми. Сильная магнитная буря может вызвать приступы сердечной боли и скачки давления.

Прогноз магнитных бурь на дальнейшие дни весьма осторожный. Солнце в июле очень активно, вспышки на поверхности звезды происходят спонтанно, с пугающей частотой.

Как переживают магнитную бурю наши читатели:
Анна Алексеевна, 45 лет:
- Мигрень мучает, голова болит очень сильно. Давление повышается. Болят ноги. Трудно ходить. Когда встаю со стула, кружится голова.
Светлана Ивановна, 54 года:
- Поднимается температура, болит сердце. Сильно устаю, совсем нет сил. Постоянно хочу спать.
Марина Владимировна, 62 года:
- Трудно дышать. Кашель. Дышу с трудом, как будто не хватает воздуха. Сердце болит и сильно бьется. Вечером плохо засыпаю, ночью просыпаюсь несколько раз.

Два города РФ ввели запрет на выход из дома без вакцинации
Люди стали свидетелями: что сделала дочь меньшова над гробом отца
Названы «железные» основания для отказа от вакцинации от COVID
Наступил опасный этап пандемии коронавируса: врач не стал молчать
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Люди стали свидетелями: что сделала дочь меньшова над гробом отца
Названы «железные» основания для отказа от вакцинации от COVID
Моника Беллуччи в прозрачном платье без белья позирует в бассейне
Отправляет «под пули» 19-летнего пацана: Саутгейт точно психолог
магнитная буряметеопатыгеоудар
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Как ваше самочувствие?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскСильнейшая магнитная буря 13 июня 2021: Финальный геоудар мощного шторма по метеопатам
5:45:31 7/13/2021
Сильнейшая магнитная буря 13 июня 2021: Финальный геоудар мощного шторма по метеопатам
Больше не могу - пора расстаться: 5 неоспоримых признаков этому от психолога
5:30:35 7/13/2021
Больше не могу - пора расстаться: 5 неоспоримых признаков этому от психолога
Как выращивать сладкий картофель: главные советы и рекомендации для огорода
5:00:55 7/13/2021
Как выращивать сладкий картофель: главные советы и рекомендации для огорода
Чем кленовый сироп полезен для здоровья: четыре уникальных свойства
4:30:55 7/13/2021
Чем кленовый сироп полезен для здоровья: четыре уникальных свойства
Кастрация продлевает жизнь мужчинам: новое исследование
4:00:11 7/13/2021
Кастрация продлевает жизнь мужчинам: новое исследование
Можно хоронить в саду за домом близкого человека?
3:30:27 7/13/2021
Можно хоронить в саду за домом близкого человека?
Высокое кровяное давление: признаки, риски, лечение и профилактика
3:00:49 7/13/2021
Высокое кровяное давление: признаки, риски, лечение и профилактика
Открытки на Казанскую Летнюю: божественные поздравления в честь матери Христа 21 июля
2:30:13 7/13/2021
Открытки на Казанскую Летнюю: божественные поздравления в честь матери Христа 21 июля
У трех знаков зодиака началась отличная неделя с 12 июля 2021 года
2:00:19 7/13/2021
У трех знаков зодиака началась отличная неделя с 12 июля 2021 года
Формула лишнего веса человека: как рассчитать результат
1:30:41 7/13/2021
Формула лишнего веса человека: как рассчитать результат