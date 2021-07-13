Сильнейшая магнитная буря 13 июня 2021: Финальный геоудар мощного шторма по метеопатам

Сильная магнитная буря продолжается на Земле. Шестой день метеопаты находятся под воздействием мощного геомагнитного шторма. Затяжные магнитные бури сильно влияют на психику человека, длительное нахождение людей в состоянии стресса изматывает нервную систему, делая человека возбужденным, вспыльчивым, обидчивым и легко ранимым. Снижается реакция человека на внешние факторы, люди становятся рассеянными, забывчивыми, быстро утомляются, теряют аппетит, тревожно спят.
13 июля сутки начнутся с умеренной геомагнитной бури. С ноля часов до шести утра сила колебаний магнитного поля Земли будет 5 баллов. В это время метеопаты будут чувствовать неожиданно появляющуюся головную боль, сильную усталость. Люди, работающие в ночную смену, ощутят сильный упадок сил, их будет одолевать сонливость и скованность движений при ходьбе. Если вам нужно рано вставать, то обязательно примите прохладный душ, облейте ноги холодной водой, сделайте небольшую утреннюю разминку. С 6 часов утра и до 15 часов магнитная буря немного ослабнет. Сила колебаний по оценкам специалистов Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца будет равна 4 баллам, это малая геомагнитная буря. Следите за давлением, если вы гипертоник или гипотоник, всегда имейте под рукой лекарства и тонометр, держите показания давления под контролем.
Постарайтесь больше двигаться - ходите: если есть возможность, то до работы дойдите пешком, не пользуйтесь транспортом, поднимайтесь по лестнице, не садитесь в лифт, избегайте духоты общественных мест и возможных конфликтов в дороге. Дышите глубоко и равномерно, дыхательная гимнастика помогает организму, доставляя кислород ко всем органам.
С 15 часов до 21 часа вновь космическая погода устроит “качку” в магнитном поле Земли. Новый геоудар будет иметь силу 4 балла, это малая геомагнитная буря. Шесть часов продлится буря, хаотически меняя электрические характеристики магнитного поля. Особенно пострадают дети и подростки с неокрепшей психикой, беременные женщины, чья нервная система восприимчива к переменам внешнего мира, а также люди с психическими расстройствами. Будут наблюдаться перепады настроения, депрессия, тоска и чувство неудовлетворенности жизнью. Будьте оптимистом, поддерживайте бодрость духа сами и несите добро окружающим.
Поздним вечером магнитная буря только усилится. До полуночи ее мощность возрастет до 6 баллов. Это сильная магнитная буря. Метеопатам врачи советуют на ночь не переедать, выпить успокоительный травяной чай, хорошо проветрить спальню. Не смотрите на сон драм и новостей по телевидению, почитайте книгу или послушайте музыку, поговорите с родными людьми. Сильная магнитная буря может вызвать приступы сердечной боли и скачки давления.
Прогноз магнитных бурь на дальнейшие дни весьма осторожный. Солнце в июле очень активно, вспышки на поверхности звезды происходят спонтанно, с пугающей частотой.
Как переживают магнитную бурю наши читатели:
Анна Алексеевна, 45 лет:
- Мигрень мучает, голова болит очень сильно. Давление повышается. Болят ноги. Трудно ходить. Когда встаю со стула, кружится голова.
Светлана Ивановна, 54 года:
- Поднимается температура, болит сердце. Сильно устаю, совсем нет сил. Постоянно хочу спать.
Марина Владимировна, 62 года:
- Трудно дышать. Кашель. Дышу с трудом, как будто не хватает воздуха. Сердце болит и сильно бьется. Вечером плохо засыпаю, ночью просыпаюсь несколько раз.