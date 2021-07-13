В Бердске закончилась вакцина от коронавируса: Когда в ЦГБ появится «Спутник V» и «КовиВак» - называем сроки

В Бердске закончилась вакцина от коронавируса. Эту информацию "Курьер. Среда. Бердск" подтвердил житель Бердска Алексей, который заранее записался на вакцинацию, но у входа в горбольницу желающего поставить заветную прививку развернули обратно.
- Заранее записался, специально отпросился с работы, а тут такое - вакцины нет и известно, когда она снова появится. Пришлось записываться на прививку повторно. Изо всех утюгов кричат о необходимости поставить прививку, а на деле - вакцины нет! - о своих возмущениях в беседе с "Курьер. Среда. Бердск" бердчанин рассказал сегодня, 13 июля.
Алексей сообщил, что на входе поликлиники №1 охранник медицинского учреждения записывает телефоны и имена всех захотевших поставить вакцину в эти дни. В горбольнице пообещали связаться с бердчанами, когда вакцина вновь появится в городе.
Стоит отметить, что заветной прививки нет и в мобильных пунктах вакцинации ТЦ "Гермес" и в "ГУМ". При этом накануне главврач ЦГБ Бердска Алла Дробинская заявляла местным чиновникам,
что по приказу Минздрава Новосибирской области ожидается поставка вакцины в Бердскую центральную городскую больницу. До 15 июля должно поступить 400 доз однокомпонентной вакцины «Спутник V». Также ожидается поставка вакцины «КовиВак».
Также отмечается, что на 12 июля в Бердске первым компонентом вакцинировано 18 000 человек. Вторым компонентом привились 11 500 бердчан. По словам Дробинской, из общего числа вакцинированных бердчан в возрасте 60+ составило 5 787 человек, маломобильных граждан – 225, из них 144 вакцинировались двухкомпонентными вакцинами.
Напомним, в Бердске работают 4 стационарных пункта вакцинации. Основной пункт находится в отделении на ул. Пушкина, 172. Он работает ежедневно: в рабочие дни с 8.00 до 20.00; в субботу и воскресенье с 9.00 до 15.00.
Второй пункт вакцинации находится на площадке поликлиники №2 по адресу: Боровая, 109. В рабочие дни прием ведется с 8.00 до 20.00, в субботу с 9.00 до 15.00.
Третий пункт развернут на базе взрослой поликлиники №1. В рабочие дни — с 8.00 до 20.00, в субботу с 9.00 до 15.00.
Четвертый пункт работает в поселке Новом по адресу: Новосибирская,10. Кроме того, есть две мобильные бригады, которые выезжают к маломобильным пациентам, на предприятия.
Кстати, за последние сутки в Новосибирской области выявлено 184 зараженных человека. За все время пандемии официально зарегистрировано 49 142 случая коронавируса. На данный момент в отделениях реанимации находятся 404 сибиряка, а на ИВЛ – 61 пациент.