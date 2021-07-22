Почему запрещено ставить прививку от коронавируса переболевшим, разъяснил вирусолог РАН
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Почему запрещено ставить прививку от коронавируса переболевшим, разъяснил вирусолог РАН

10:29:137/22/2021Фото: mednovelty.ru
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Если спустя менее 2-3 месяцев после выздоровления пациент решит вакцинироваться, он может столкнуться с антителозависимым усилением инфекции.

Вирусолог РАН Зверев разъяснил, кому не надо ставить прививку против коронавируса COVID-19
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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Последствия кампании по массовой вакцинации россиян против коронавируса прокомментировал академик РАН, доктор биологических наук Виталий Зверев. По словам вирусолога, граждане из группы риска должны быть вакцинированы в первоочередном порядке. Но перед процедурой необходимо убедиться, что у пациента отсутствует антителозависимое усиление инфекции.

Как рассказал Зверев,  у людей, которые переболели новым штаммом коронавируса, иммунный ответ может быть более полноценным, чем у привитого человека. Объясняется это тем, что организм боролся с очень агрессивными патогенами вируса, и смог сформировать мощный титр антител.

Если спустя менее 2-3 месяцев после выздоровления такой пациент решит вакцинироваться, он может столкнуться с антителозависимым усилением инфекции, отметил академик.

«Такое явление происходит тогда, когда у пациента уже начал формироваться иммунный ответ на заболевание — а в этот момент он ставит прививку. В этом случае эффект может быть неожиданным, вплоть до появления серьезных побочных осложнений. Поэтому решение о прививке должен принимать непосредственно медработник, исходя из физического состояния конкретного пациента — но не сам человек самостоятельно», - цитирует Виталия Зверева mednovelty.ru.

По его словам, снижение защиты естественного иммунитета начинает формироваться примерно к 6-7 месяцу после перенесенного ковида. А по истечении такого срока уже можно записываться на вакцинацию, чтобы усилить защиту организма.

Ранее "Курьер. Среда. Бердск" сообщал обо всех противопоказаниях к вакцинации от коронавируса.

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