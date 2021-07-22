Почему запрещено ставить прививку от коронавируса переболевшим, разъяснил вирусолог РАН

Последствия кампании по массовой вакцинации россиян против коронавируса прокомментировал академик РАН, доктор биологических наук Виталий Зверев. По словам вирусолога, граждане из группы риска должны быть вакцинированы в первоочередном порядке. Но перед процедурой необходимо убедиться, что у пациента отсутствует антителозависимое усиление инфекции.
Как рассказал Зверев, у людей, которые переболели новым штаммом коронавируса, иммунный ответ может быть более полноценным, чем у привитого человека. Объясняется это тем, что организм боролся с очень агрессивными патогенами вируса, и смог сформировать мощный титр антител.
Если спустя менее 2-3 месяцев после выздоровления такой пациент решит вакцинироваться, он может столкнуться с антителозависимым усилением инфекции, отметил академик.
«Такое явление происходит тогда, когда у пациента уже начал формироваться иммунный ответ на заболевание — а в этот момент он ставит прививку. В этом случае эффект может быть неожиданным, вплоть до появления серьезных побочных осложнений. Поэтому решение о прививке должен принимать непосредственно медработник, исходя из физического состояния конкретного пациента — но не сам человек самостоятельно», - цитирует Виталия Зверева mednovelty.ru.
По его словам, снижение защиты естественного иммунитета начинает формироваться примерно к 6-7 месяцу после перенесенного ковида. А по истечении такого срока уже можно записываться на вакцинацию, чтобы усилить защиту организма.
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