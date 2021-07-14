КПРФ выдвинула 21 кандидата в горсовет Бердска на выборы в сентября 2021. Полный список
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КПРФ выдвинула 21 кандидата в горсовет Бердска на выборы в сентября 2021. Полный список

11:12:227/14/2021Фото: КПРФ
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Рассказываем, за кого можно будет голосовать на предстоящих выборах.

КПРФ согласовала кандидатов
Сюжет: Выборы в Бердске-2021
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На прошедшем заседании бюро Новосибирского областного комитета КПРФ были официально выдвинуты кандидаты от партии на выборы в Советы депутатов Бердска и Оби, а также согласован список кандидатов на выборы в городские Советы Барабинска, Искитима, Куйбышева и Татарска.

Напомним, что выборы состоятся 19 сентября, а сейчас идет процесс утверждения кандидатов.

В Бердске коммунисты пойдут по 21 округу из 27. По округу № 1 партией выдвинут Игорь Славкин, по округу № 2 - Алексей Попович, округу № 4 – Вячеслав Алексеев, округу № 5 – Руслан Алабин, округу № 6 – Алексей Маркин, округу № 7 – Евгений Ченцов, округу №8 – Ерлан Байжанов, округу № 9 – Дмитрий Титов, округу № 10 – Камиль Джафаров, округу № 11 – Илья Степанов, округу № 12 – Нина Кузовкина, округу № 14 – Аркадий Брагин, округу № 15 – Алексей Бердников, округу № 16 – Степан Сергеев, округу № 17 – Александр Мукасеев, округу № 18 – Александр Жданов, округу № 19 – Павел Поцуков, округу № 23 – Людмила Чуркина, округу № 24 – Антон Берсенев, округу № 26 – Сергей Федоров, округу № 27 – Константин Гук.

Было проведено тайное голосование среди членов бюро и оно показало, что все доверяют выбору партийных организаций и кадровой комиссии. Также прошли согласование кандидаты в горсоветы Искитима, Куйбышева, Барабинска и Татарска.
Отметим, что общефедеральную часть списка возглавил председатель партии Геннадий Зюганов, за ним следует Светлана Савицкая и Павел Грудинин

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