КПРФ выдвинула 21 кандидата в горсовет Бердска на выборы в сентября 2021. Полный список

На прошедшем заседании бюро Новосибирского областного комитета КПРФ были официально выдвинуты кандидаты от партии на выборы в Советы депутатов Бердска и Оби, а также согласован список кандидатов на выборы в городские Советы Барабинска, Искитима, Куйбышева и Татарска.
Напомним, что выборы состоятся 19 сентября, а сейчас идет процесс утверждения кандидатов.
В Бердске коммунисты пойдут по 21 округу из 27. По округу № 1 партией выдвинут Игорь Славкин, по округу № 2 - Алексей Попович, округу № 4 – Вячеслав Алексеев, округу № 5 – Руслан Алабин, округу № 6 – Алексей Маркин, округу № 7 – Евгений Ченцов, округу №8 – Ерлан Байжанов, округу № 9 – Дмитрий Титов, округу № 10 – Камиль Джафаров, округу № 11 – Илья Степанов, округу № 12 – Нина Кузовкина, округу № 14 – Аркадий Брагин, округу № 15 – Алексей Бердников, округу № 16 – Степан Сергеев, округу № 17 – Александр Мукасеев, округу № 18 – Александр Жданов, округу № 19 – Павел Поцуков, округу № 23 – Людмила Чуркина, округу № 24 – Антон Берсенев, округу № 26 – Сергей Федоров, округу № 27 – Константин Гук.
Было проведено тайное голосование среди членов бюро и оно показало, что все доверяют выбору партийных организаций и кадровой комиссии. Также прошли согласование кандидаты в горсоветы Искитима, Куйбышева, Барабинска и Татарска.
Отметим, что общефедеральную часть списка возглавил председатель партии Геннадий Зюганов, за ним следует Светлана Савицкая и Павел Грудинин