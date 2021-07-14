Врачи рассказали о самочувствии попавшего в больницу с коронавирусом Михаила Боярского
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Врачи рассказали о самочувствии попавшего в больницу с коронавирусом Михаила Боярского

11:07:217/14/2021Фото: Кадр из фильма
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Как стало известно, коронавирусом народный артист болен уже неделю. 

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Михаил Боярский попал в больницу. Информацию о госпитализации артиста подтвердили 14 июля в театре им. Лесновета: Боярский находится в Боткинской больнице Петербурга с коронавирусом.

Как сообщили врачи, артист чувствует себя удовлетворительно, смотрит телевизор и проходит процедуры. На среду Михаилу Сергеевичу назначена ультразвуковая диагностика, передает "Пятый канал".

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", ранее в среду Боярский опроверг свою экстренную госпитализацию с коронавирусом.

Народный артист в интервью телеканалу "Звезда" опроверг слухи о своей госпитализации из-за ковида: "У вас неверные сведения!".

Как стало известно, коронавирусом он болен уже неделю.

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