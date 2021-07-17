В каждом втором больничном случае COVID развиваются осложнения: какие рассказали в исследование

Согласно новому всеобъемлющему исследованию, опубликованному в пятницу, у каждого второго человека, госпитализированного с тяжелой формой COVID-19, развиваются другие осложнения со здоровьем.
Авторы исследования заявили, что их результаты показали «глубокое» краткосрочное и долгосрочное влияние на здоровье пациентов с COVID-19, а также на услуги здравоохранения и ухода, пишет https://medicalxpress.com
Для исследования были собраны данные более чем 70000 пациентов из более чем 300 британских больниц.
Было обнаружено, что наиболее частыми осложнениями здоровья были проблемы с почками и легкими пациентов, но также широко сообщалось о неврологических и сердечно-сосудистых заболеваниях.
Частота осложнений была высокой даже среди «молодых, ранее здоровых» пациентов: 27 процентов в возрасте 19–29 лет и 37 процентов лиц в возрасте 30–39 лет испытали по крайней мере одно осложнение после госпитализации с COVID-19.
Авторы исследования, опубликованного в медицинском журнале The Lancet , заявили, что оно должно предупредить политиков о необходимости планирования долгосрочной поддержки выживших после COVID.
«Эта работа противоречит современным представлениям о том, что COVID-19 опасен только для людей с уже имеющимися сопутствующими заболеваниями и пожилых людей», - сказал старший автор профессор Калум Семпл из Ливерпульского университета.
«Тяжесть заболевания при поступлении является предиктором осложнений даже у молодых людей, поэтому для предотвращения осложнений требуется стратегия первичной профилактики, то есть вакцинация».
Данные показали, что осложнения чаще встречались у мужчин, чем у женщин, и немного чаще у чернокожих пациентов, чем у белых.
Примечательно, что почти каждый третий - 27 процентов - пациентов оказался менее способным заботиться о себе после выписки из больницы, независимо от возраста, пола или расы.
Авторы заявили, что осложнения, зафиксированные в исследовании, были отделены от так называемого «длительного COVID», когда у больных проявляются симптомы, напрямую связанные с заболеванием, в течение недель, а часто и месяцев после заражения.
Они призвали к долгосрочному мониторингу воздействия на здоровье пациентов с COVID и заявили, что правительства должны быть готовы организовать специализированную последующую помощь выжившим.
«Важно, чтобы с учетом высокого риска осложнений и их воздействия на людей при принятии решений о том, как лучше всего бороться с пандемией, учитывались не только смерть, но и осложнения COVID-19», - сказал соавтор Ая Риад. из Эдинбургского университета.
«Сосредоточение внимания на смерти от COVID-19, вероятно, недооценивает истинное влияние, особенно на молодых людей, которые с большей вероятностью переживут тяжелый COVID-19».