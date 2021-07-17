Сколько дней нужно молиться на Курбан-байрам 2021?

Празднование одного из самых главных и значимых праздников в мусульманской вере Курбан-байрама в 2021 году выпадает на 20 июля. Под этим праздником подразумевается совершение очень значимого обряда для мусульман - жертвоприношения.
Празднование торжества начинается рано утром. Спустя 40 минут после восхода солнца все мусульмане собираются в мечеть на общую праздничную молитву. Обычно в этот день около мечетей не остаётся свободного места, поскольку посещение праздничной молитвы является обязательным для мусульман-мужчин, и желательным - для женщин. Детей брать на праздничную молитву не рекомендуется.
Всего в течение года у мусульман проходит только 2 таких общих праздничных молитвы. Первая проводится на праздник Ураза-байрам, а вторая на Курбан-байрам. Праздничная молитва длится почти до обеда, во время неё имам восхваляет Аллаха, а затем рассказывает мусульманам о паломничестве и об обязательном обряде на сегодняшний день - жертвоприношении.
Праздник Курбан-байрам выпадает всегда в месяце зуль-хиджа у мусульман. Этот месяц является одним из четырех священных и запретных месяцев у правоверных, в течение которых строго запрещается выполнять те действия, которые запрещены в Коране. Их тяжесть в этом периоде будет многократно умножена. Это запрет на ведение войн и конфликтов, а также на совершение любых плохих поступков. Точно также за любые праведные дела будут многократно увеличена награда Всевышнего в день Судного дня.
Именно поэтому рекомендовано молиться усерднее и больше, не пропускать намазов и творить добрые дела.
Празднование этого дня длится еще три дня- это дни Ат-Ташрик, в течение них нужно больше восхвалять Аллаха и молиться. Количество обязательных намазов остается неизменным - 5 раз в день.