Сколько дней нужно молиться на Курбан-байрам 2021?
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Сколько дней нужно молиться на Курбан-байрам 2021?

5:20:487/17/2021Фото: commons.wikimedia
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Праздник Курбан-байрам выпадает всегда в месяце зуль-хиджа у мусульман. Этот месяц является одним из четырех священных и запретных месяцев у правоверных.

намаз
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Празднование одного из самых главных и значимых праздников в мусульманской вере Курбан-байрама в 2021 году выпадает на 20 июля. Под этим праздником подразумевается совершение очень значимого обряда для мусульман - жертвоприношения.

Празднование торжества начинается рано утром. Спустя 40 минут после восхода солнца все мусульмане собираются в мечеть на общую праздничную молитву. Обычно в этот день около мечетей не остаётся свободного места, поскольку посещение праздничной молитвы является обязательным для мусульман-мужчин, и желательным - для женщин. Детей брать на праздничную молитву не рекомендуется.

Всего в течение года у мусульман проходит только 2 таких общих праздничных молитвы. Первая проводится на праздник Ураза-байрам, а вторая на Курбан-байрам. Праздничная молитва длится почти до обеда, во время неё имам восхваляет Аллаха, а затем рассказывает мусульманам о паломничестве и об обязательном обряде на сегодняшний день - жертвоприношении.

Праздник Курбан-байрам выпадает всегда в месяце зуль-хиджа у мусульман. Этот месяц является одним из четырех священных и запретных месяцев у правоверных, в течение которых строго запрещается выполнять те действия, которые запрещены в Коране. Их тяжесть в этом периоде будет многократно умножена. Это запрет на ведение войн и конфликтов, а также на совершение любых плохих поступков. Точно также за любые праведные дела будут многократно увеличена награда Всевышнего в день Судного дня.

Именно поэтому рекомендовано молиться усерднее и больше, не пропускать намазов и творить добрые дела.

Празднование этого дня длится еще три дня- это дни Ат-Ташрик, в течение них нужно больше восхвалять Аллаха и молиться. Количество обязательных намазов остается неизменным - 5 раз в день.

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