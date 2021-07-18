Экстремальная магнитная буря 18 июля 2021: Какие методы защиты есть у метеопатов

На протяжении многих лет специалисты Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца наблюдают за периодичностью магнитных бурь на Земле. Как оказалось, июль месяц даже в моменты солнечной активности является благоприятным месяцем для метеопатов. Самое большое количество магнитных бурь из года в год фиксируется в марте месяце.
У большинства людей во время ухудшения космической погоды резко меняется артериальное давление, растет или падает до критических значений, проявляется аритмия, часто падает зрение, болят суставы ног и рук. Из-за магнитных бурь значительно снижается быстрота реакции и снижается скорость принятия решения. В целом замедляется работа центральной нервной системы, в том числе и мозга. Растет количество аварий, техногенных катастроф, увеличивается число дорожно-транспортных происшествий.
Врачи заметили, что в первые трое суток с момента начала мощной магнитной бури происходит большое количество инфарктов и инсультов. Сердце - основная мишень геомагнитных штормов, сердечно-сосудистая система страдает в первую очередь. Это связано с гормонами стресса, которые активно выделяются в кровь во время магнитных бурь. Кровь становится более вязкой, замедляется кровообращение, растет риск тромбообразования. Значительно снижается кислотность и уменьшается количество выделения желудочного сока. Очень полезно пить воду с лимонным соком, овощные соки. Врачи советуют соблюдать диету, не перегружать пищеварительную систему в течение дня, а перед сном за 3-4 часа ничего не есть.
Очень полезны рыба, морская капуста, печеные яблоки и свекла. Сейчас, летом, очень полезны вишня, черешня и крыжовник. Содержащаяся в них янтарная кислота укрепляет иммунную систему.
Что советуют врачи для того, чтобы снизить метеозависимость?
1. Соблюдайте режим дня, не переутомляйтесь, чередуйте часы работы и отдыха.
2. Спите дольше, не меньше 8 часов в сутки ночью. Если есть возможность, отдыхайте днем.
3. Больше гуляйте на свежем воздухе, чаще бывайте в лесу, на море.
4. Больше двигайтесь, ходите пешком. Плавайте. Движение - это жизнь.
5. Займитесь закаливанием организма, водные процедуры, обливания, посещение бани очень полезно для укрепления иммунитета. Баня очень хорошо укрепляет и тренирует сосуды.
Ближайшая магнитная буря ожидается 29 июля. Сегодня, 18 июля 2021 года, большую часть суток до 15 часов в магнитосфере Земли нет заметных возмущений. Вечером и до полуночи 18 июля небольшие возмущения силой 2 балла могут вызвать легкие головокружения и стать причиной бессоницы. Особого воздействия космическая погода на метеопатов не окажет. В магнитном поле нашей планеты наступил длительный период “штиля”. Это благоприятное время для отдыха и работы, поездок и перелетов, принятия важных жизненных решений.
Как переживают магнитные бури наши читатели?
Ольга Владимировна, 47 лет:
- Настроение неважное, нервничаю, тревога на душе. Болит голова и сердце. Головные боли с самого утра. Плохо засыпаю, мысли плохие в голове.
Светлана Ивановна, 51 год:
- Сильно растет давление, болит голова. Дышу часто, не хватает воздуха. Краснею и потею часто. Отекают ноги.
София Сергеевна, 63 года:
- Очень сильно болит голова, давит виски. Падает зрение, плохо вижу. Всё раздражает. Особенно громкие звуки. Скачет давление. Закладывает уши.