Что принято делать в мусульманский праздник День Арафата 19 июля 2021 года

День Арафата каждый год отмечается в разные дни. Это связано с мусульманскими традициями. Дело в том, что праздники в календаре восточной культуры зависят от прохождения Луны по небу. В этом году День Арафата выпадает на 19 июля. Для мусульман праздник считается самым ценным среди всех, которые есть. И тот, кто будет совершать благие дела в понедельник, приумножит их силу в свою пользу в двукратном размере.
История праздника связана со священной горой Арафат. Она находится в Саудовской Аравии, недалеко от Мекки. По высоте гора невысокая, тем не менее ей дали народное название «гора милости». Согласно приданию, Адам и Ева после того, как их изгнали из Рая, встретились возле подножья Арафата, где сам Аллах простил им грехопадение.
Прошла уже не одна сотня лет, а паломники до сих пор приходят к горе, чтобы попросить прощения за содеянные плохие поступки. А некоторые мусульмане считают, что именно здесь последний раз передавал свои учения пророк Мухаммед.
Чтобы совершить паломничество в День Арафата, мусульманин должен облачиться в специальную белую одежду, символизирующую чистоту и невинность перед Всевышним. После этого паломник слушает весь день проповеди и молятся. В этот момент нужно суметь сосредоточиться на внутренних ощущениях, своем духовном мире, абстрагировавшись от земных забот и мирской жизни. Важно суметь не только сконцентрировать внимание, но и следить за тем, о чем думаешь, так как в этот день все будет услышано Аллахом.
Те, кто не смогут приехать отмечать праздник в святое место, должны почтить традиции, соблюдая пост. Начиная с рассвета и до заката нельзя употреблять пищу. Так проверяется сила и вера мусульманина. Для паломников, встречающих праздник на самой горе, допускается употребление «халяльной» еды – соответствующей нормам ислама и Корана.
Если в этот день запланирована какая-либо работа, связанная с хозяйством, ее необходимо завершить до обеда. Рекомендуется помогать милостыней нуждающимся. Молиться надо не только за свои блага, но и за блага окружающих людей – родственников и близких друзей.