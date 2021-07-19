Как покоится прах известных горожан: шесть знаковых могил кладбища Бердска

На кладбище Бердска обрели вечный покой известные люди нашего города. Их имена знакомы многим бердчанам. Сегодня, 19 июля 2021 года «Курьер. Среда. Бердск» побывал на городском кладбище и увидел, как выглядят могилы людей, чьи имена знают и помнят жители Бердска, о ком хранят в сердце светлые и добрые воспоминания.
Шкулов Александр Николаевич (01.05.1926-28.03.2011)С 1965 года по 1973 год Александр Николаевич был директором Бердского радиозавода. В 1973 году его перевели на работу в СОРАН СССР. А в 1976 году вновь назначили директором Бердского радиозавода. В 1986 году БРЗ было преобразовано в Бердское производственное объединение "Вега", и Александр Николаевич стал генеральным директором ПО "Вега". Это было время, когда завод достиг вершин славы и признания. В 1985 году Александр Шкулов был удостоен звания Героя Социалистического труда с вручением ему Золотой Звезды и Ордена Ленина. Его многолетний добросовестный труд отмечен двумя орденами Ленина, орденом Октябрьской революции, двенадцатью медалями.
Олег Викторович Куянов (24.05.1969 —15.10 1999). Герой Российской Федерации. Командир разведгруппы 67-й отдельной бригады специального назначения ГРУ.
В первую Чеченскую кампанию 1995–1996 годов Олег трижды находился в служебных командировках на Северном Кавказе. За участие в специальных операциях был награжден медалями «За отвагу» и «За отличие в воинской службе».
В начале октября 1999 года Олег Куянов в составе разведгруппы убыл на задание в район города Серноводска.
14 октября 1999 года разведчики обнаружили укрепрайон и вступили в бой с отрядом бандитов, превосходящим по численности разведгруппу почти в 10 раз. Бой был крайне тяжелым. Когда стало понятно, что вырваться из окружения почти невозможно, Олег Куянов прикрыл своих товарищей, он начал отвлекать бандитов на себя, уводя их от группы. Позже было установлено, что он в ходе боя, отстреливаясь до последнего патрона, уничтожил около сорока бандитов.
Указом Президента Российской Федерации от 30 декабря 1999 года за проявленное личное мужество, героизм и самопожертвование при выполнении служебного долга во имя спасения своих товарищей прапорщику Куянову Олегу Викторовичу присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно).
Екатерина Павловна Рассказова (16.12.1926 — 05.04.2012) В далеком 1960 году Екатерина Павловна стала директором средней школы №1 города Бердска, где работала до ухода на пенсию, до 1981года. 32 года была депутатом городского Совета народных депутатов, 28 лет руководила в горсовете комиссией по народному образованию. В 1979 году Екатерине Павловне присвоено почетное звание "Заслуженный учитель школ РСФСР". За успехи в работе Екатерине Рассказовой присвоено звание "Отличник народного образования", она награждена орденом трудового Красного Знамени.
Шубина Тамара Анатольевна (09.06.1937 - 10.12.2013)
С 1968 года Тамара Анатольевна работала в Бердске врачом-гинекологом. Многим бердчанам помогла появиться на свет Тамара Шубина. За многолетний добросовестный труд и профессионализм в работе награждена значком "Отличник здравоохранения".
Верховодов Сергей Леонидович (23.12.1958 — 20.11.2008) Сергей Леонидович - врач- гинеколог, заведующий гинекологическим отделением ЦГБ Бердска. Он спас здоровье и жизнь многим женщинам Бердска.
Бояркин Александр Федорович (01.11.37 — 05.09.2019) Александр Федорович работал на БЭМЗе, был директором завода «Торгмаш». 5 лет возглавлял Бердский горисполком, избирался в депутаты городского Совета и Новосибирского областного Совета народных депутатов. Постоянно избирался в члены бюро горкома КПСС. Александр Бояркин был председателем общественной организации - Совета старейшин Бердска.