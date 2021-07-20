Побочные реакции после прививки от коронавируса: какие есть и может ли их не быть?
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Побочные реакции после прививки от коронавируса: какие есть и может ли их не быть?

1:00:447/20/2021,Мария РодченковаФото: pixabay
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В целом, пациенты жалуются на повышенную температуру тела в первый день после получения первой дозы вакцины.

У вакцины от коронавирусной инфекции, как и у любых других лекарственных препаратов, есть свои побочные эффекты
У вакцины от коронавирусной инфекции, как и у любых других лекарственных препаратов, есть свои побочные эффекты
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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Некоторые люди, которые уже прошли вакцинацию, рассказывают о том, что после введения препарата испытывают физическое недомогание, у них повышается температура тела. Разбираемся в том, какие симптомы могут быть, почему они появляются и могут ли они не возникнуть вовсе.

У вакцины от коронавирусной инфекции, как и у любых других лекарственных препаратов, есть свои побочные эффекты. Это могут быть покраснение в месте, куда кололи иглу, повышение температуры тела, общая слабость, как при простуде, головные боли, головокружение и т.д. Самые опасные из “побочек” - анафилактический шок, отек Квинке, но они встречаются довольно редко из-за непереносимости некоторых веществ препарата. Если есть вероятность подобных “побочек”, после вакцинации следует 30 минут провести в здании больницы, чтобы медики могли оказать необходимую помощь.

В целом, пациенты жалуются на повышенную температуру тела в первый день после получения первой дозы вакцины. Подобного ответа организма не следует бояться, потому что, когда препарат вводят внутрь, тело как бы знакомится с вирусом и может дать подобный иммунный ответ. Специалисты отмечают, что это нормальный ответ организма на попадание в него инородного агента: организм начинает активную борьбу с частичками “ковида”, в результате начинают вырабатываться антитела. Если температура не доходит до 38 градусов, то никакие лекарства употреблять не нужно. Если же она выше 38 градусов, то можно воспользоваться лекарствами, которые сбивают температуру и то, по мнению многих медиков, такое состояние лучше перенести без вспомогательных веществ, которые могут угнетать иммунную систему. В том случае, если у человека наблюдается температура от 40 градусов и более, следует вызвать “скорую”, потому что подобная реакция говорит о гиперчувствительности к компонентам прививки прости коронавируса. В целом, повышение температуры - это борьба с вирусом, степень которой может различаться в зависимости от состояния здоровья человека.

Подобная реакция тела, как правило, проходит в течение первых суток. Если у человека повышенная температура наблюдается два-три дня, то это еще один повод обратиться к специалисту, потому что такая реакция считается отклонением. Иные побочные эффекты вакцинации в виде слабости, зуда в месте прививки, головных болей и т.д., также должны проходить в течение суток.

Если у человека после получения первой дозы вакцины вообще не возникло никаких побочных эффектов - это тоже в пределах нормы. Подобное не говорит о том, что в организме не вырабатываются антитела, и он будет уязвим перед коронавирусом. Дело в том, что у каждого реакция индивидуальна, на нее влияют многие факторы. Например:
возраст;
общее состояние здоровья;
различные хронические заболевания;
прием других лекарственных препаратов (в том числе, угнетающих иммунитет);
состояние иммунитета и т.д.

Побочные эффекты бывают, но они, как правило, говорят о том, что вакцина работает. Узнать, есть ли у вас гиперчувствительность или аллергические реакции к прививке, можно в истории болезней, которая должна храниться в поликлинике или у вас на руках. Если ранее у человека была непереносимость каких-либо прививок, следует проконсультироваться с врачом.

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