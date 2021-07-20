Заразен ли человек после прививки от коронавируса?

Среди привитых и непривитых россиян бытует мнение о том, что после введения в организм лекарства от COVID-19, человек может быть носителем инфекции и заражать окружающих. О том, правда ли это - в нашем материале.
Сейчас в гражданский оборот введены четыре вакцины, которые помогают защититься от “китайского вируса”; “Спутник V”, “КовиВак”, “Спутник Лайт” и “ЭпиВакКорона”. Эти препараты несколько отличаются друг от друга, потому что:
“Спутник” -это векторная вакцина (вместе с ней в тело человека поступают особые белки, которые опсле воспроизводятся организмом);
“ЭпиВакКорона” - пептидная (не имеет в своем составе активный биоагент, состоит из искусственных кусочков белка);
“КовиВак” - цельновирионная (содержит вирус, который не может заражать человека).
“Спутник Лайт” - это облегченная версия оригинальной вакцины, которая имеет меньшую эффективность.
Несмотря на то, что для разработки препаратов используются аденовирусы, а также вирус SARS-CoV-2 (в “КовиВак”), вакцины не имеют в своем составе “живого” коронавируса, то есть инфекционных свойств. Благодаря этому, после прививки у человека начинают вырабатываться антитела, защищающие его от “китайского вируса”, но сам индивид не заражен им. По словам многих отечественных экспертов, человек может быть заразным, если попал на вакцинацию инфицированным “ковидом”. Такие люди распространяют болезнь и достаточно опасны для окружающих, потому что из-за бессимптомного течения болезни не уходят на самоизоляцию.
После вакцинации у некоторых людей могут возникать побочные эффекты от введенного препарата. К ним относятся боль или покраснение в месте прививки, слабость, общее недомогание, головные боли, повышение температуры и т.д. Из-за этого человек может ошибочно думать, что он заболел коронавирусной инфекцией. На самом деле, повышенная температура - это нормальная реакция организма на введение в него новой субстанции. Грубо говоря, тело знакомится с вирусом, начинает активизироваться иммунитет, вследствие чего повышается температура. Обычно она проходит через сутки, однако если держится 2-3 дня, следует обратиться ко врачу. В целом, не стоит волноваться, что после получения первой дозы вакцины человек будет инфицированным - это миф. В случае, если индивид болеет коронавирусом, то сделать прививку он сможет минимум через полгода, а то и позже. Как правило, таким людям вкалывают “Спутник Лайт”.
При этом тем, кто вакцинировался, в первое время нельзя забывать о средствах защиты, потому что антитела появляются не сразу, а хороший иммунный ответ может развиться в организме даже спустя месяц после вакцинации. Из-за этого первое время стоит носить маску.