Полный и обновленный список противопоказаний для вакцинации от коронавируса

Клинический фармаколог Андрей Кондрахин рассказал, что у вакцинации от коронавируса есть целый ряд серьезных противопоказаний. Так, общие противопоказания – это реакция на любую прививку в виде жара до 40 градусов или выше, гиперчувствительность к другим препаратам, наличие в прошлом острой аллергической реакции вроде отека Квинке или анафилактического шока. Кроме того, пока медотводом от прививки является и несовершеннолетний возраст, острые инфекционные и неинфекционные заболевания или обострение хронических болезней.
Женщины в период лактации также не могут делать прививку: в выработке молока в молочных железах принимают и лимфатические узлы, протоки которых - часть иммунной системы. Потому как в грудном молоке могут оказаться антитела, которые будут тяжелыми для усвоения.
Кроме того, с осторожностью нужно делать прививку людям, имеющим хронические заболевания печени и почек, нарушения в работе эндокринной системы, тяжелые заболевания сердечно-сосудистой системы, системы кроветворения, болезни ЦНС. А вот ВИЧ – не противопоказание для вакцинации.