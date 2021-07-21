Кремль знает о недоступности для россиян вакцин от коронавируса и сбое в поставках препаратов

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, заявил, что власти страны знают о недоступности для граждан всех российских вакцин от коронавируса. По словам представителя Кремля, не планируется увеличение производства вакцин или допуск на российский рынок иностранных препаратов.
В настоящее время приоритет для вакцинации есть у тех, кто уже поставил первый компонент. Поставки препаратов и распределение по регионам могут допустить некоторый сбой из-за разницы в графиках. Наращивать производство отечественных препаратов нет необходимости — заявил пресс-секретарь.
- Все производители, разработчики — они постоянно занимаются вопросами наращивания темпов производства. Понятное дело, что это невозможно сделать сиюсекундно. Но это поступательный процесс, он идет,— утверждает Дмитрий Песков.
В Москве уже несколько раз были сбои с поставками прививок «КовиВак» и «ЭпиВакКороны» Сегодня 21 июля власти Москвы заявили, что количества данных препаратов хватит только для тех, кто уже сделал первую прививку. Известно что в июле поставка «КовиВака» закончилась через сутки. 2 тысячи человек в Москве находятся в режиме ожидания данной вакцины, пишет «Коммерсантъ».