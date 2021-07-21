Кремль знает о недоступности для россиян вакцин от коронавируса и сбое в поставках препаратов
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
21.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Кремль знает о недоступности для россиян вакцин от коронавируса и сбое в поставках препаратов

9:46:037/21/2021Фото: Wikimedia Commons
0

Дмитрий Песков заявил, что не планируется увеличение производства вакцин или допуск на российский рынок иностранных препаратов.

Песков рассказал, что вакцины "КовиВак" в Москве хватит только для введения второго компонента
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
Бабушка скончалась после прививки от коронавируса, подтвердил минздрав

Бабушка скончалась после прививки от коронавируса, подтвердил минздравМинистр Константин Хальзов поставил себе прививку от коронавируса в НовосибирскеЕщё 340 новости

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, заявил, что власти страны знают о недоступности для граждан всех российских вакцин от коронавируса. По словам представителя Кремля, не планируется увеличение производства вакцин или допуск на российский рынок иностранных препаратов.

В настоящее время приоритет для вакцинации есть у тех, кто уже поставил первый компонент. Поставки препаратов и распределение по регионам могут допустить некоторый сбой из-за разницы в графиках. Наращивать производство отечественных препаратов нет необходимости — заявил пресс-секретарь.

- Все производители, разработчики — они постоянно занимаются вопросами наращивания темпов производства. Понятное дело, что это невозможно сделать сиюсекундно. Но это поступательный процесс, он идет,— утверждает Дмитрий Песков.

В Москве уже несколько раз были сбои с поставками прививок «КовиВак» и «ЭпиВакКороны» Сегодня 21 июля власти Москвы заявили, что количества данных препаратов хватит только для тех, кто уже сделал первую прививку. Известно что в июле поставка «КовиВака» закончилась через сутки. 2 тысячи человек в Москве находятся в режиме ожидания данной вакцины, пишет «Коммерсантъ».

Как быстро убрать живот: результат обрадует каждого
Синоптик предупредил россиян о новых сюрпризах погоды
Вызов Шойгу в СБУ: реакция Скеабеевой была мгновенной
Новая информация о состоянии МакSим
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Порошенко обещал вернуть Крым домой: реакция Путина
Стало известно, кто напал на украинских пограничников
Джанлуиджи Доннарумма в «Инстаграме» опубликовал прощальный пост
ЧП в Абхазии: россиянам предстоит долгая реабилитация
производство вакцинынехватка препаратавторой компонент
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Какую прививку вы сделали?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Кремль знает о недоступности для россиян вакцин от коронавируса и сбое в поставках препаратов
9:46:03 7/21/2021
Кремль знает о недоступности для россиян вакцин от коронавируса и сбое в поставках препаратов
Сбор ребенка в школу подорожал на 13% до 13 000 рублей за год в России
9:34:55 7/21/2021
Сбор ребенка в школу подорожал на 13% до 13 000 рублей за год в России
Яростная магнитная буря обрушится на землян в конце июля 2021 года: Даты бури и последствия
9:20:58 7/21/2021
Яростная магнитная буря обрушится на землян в конце июля 2021 года: Даты бури и последствия
Путин признал рост цен на продукты борщевого набора и другие базовые товары
9:12:18 7/21/2021
Путин признал рост цен на продукты борщевого набора и другие базовые товары
Крым могут закрыть для россиян из-за коронавируса
9:03:15 7/21/2021
Крым могут закрыть для россиян из-за коронавируса
Бабушка скончалась после прививки от коронавируса, подтвердил минздрав
8:47:16 7/21/2021
Бабушка скончалась после прививки от коронавируса, подтвердил минздрав
7-летний сын Стаса Пьехи попал в больницу после избиения взрослой соседкой. Смотрите видео
8:29:16 7/21/2021
7-летний сын Стаса Пьехи попал в больницу после избиения взрослой соседкой. Смотрите видео
Сумрачное число: Древний ритуал на богатство и успех
8:20:43 7/21/2021
Сумрачное число: Древний ритуал на богатство и успех
Выпавший из окна на пятом этаже пенсионер скончался в Новосибирске
8:09:56 7/21/2021
Выпавший из окна на пятом этаже пенсионер скончался в Новосибирске
"Детишки сразу погибли": Беременную двойней 16-летнюю девушку сбил на ВАЗе пьяный водитель
7:53:07 7/21/2021
"Детишки сразу погибли": Беременную двойней 16-летнюю девушку сбил на ВАЗе пьяный водитель