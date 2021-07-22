У пожилых вакцинированных людей гораздо меньше антител, выяснили ученые

Новое лабораторное исследование Орегонского университета здравоохранения и науки показывает, что у пожилых людей меньше антител против нового коронавируса.
Антитела - это белки крови, которые вырабатываются иммунной системой для защиты от инфекции. Известно, что они играют ключевую роль в защите от инфекции SARS-CoV-2.
Исследование опубликовано сегодня в Журнале Американской медицинской ассоциации .
«Наши пожилые люди потенциально более восприимчивы к вариантам, даже если они вакцинированы», - сказал старший автор Фикаду Тафессе, доктор философии, доцент кафедры молекулярной микробиологии и иммунологии в Медицинской школе OHSU.
Тафессе и его коллеги подчеркнули, что даже несмотря на то, что они измерили снижение ответа антител у пожилых людей, вакцина все же оказалась достаточно эффективной для предотвращения инфекции и тяжелых заболеваний у большинства людей всех возрастов.
«Хорошая новость в том, что наши вакцины действительно сильны», - сказал Тафессе.
Однако, учитывая замедление внедрения вакцины в Орегоне и во всех Соединенных Штатах, исследователи говорят, что их результаты подчеркивают важность продвижения вакцинации в местных сообществах.
Прививки сокращают распространение вируса и новых и потенциально более трансмиссивных вариантов, особенно для пожилых людей, которые кажутся более восприимчивыми к прорывным инфекциям.
«Чем больше людей получают вакцинацию, тем меньше циркулирует вирус», - сказал Тафессе. «Пожилые люди не совсем безопасны только потому, что они вакцинированы; люди вокруг них действительно нуждаются в вакцинации. В конце концов, это исследование действительно означает, что все должны быть вакцинированы для защиты общества».
Исследователи измерили иммунный ответ в крови 50 человек через две недели после приема второй дозы вакцины Pfizer против COVID-19. Они сгруппировали участников по возрастным группам, а затем подвергли их сыворотку крови в пробирках воздействию исходного вируса SARS-CoV-2 и варианта P.1 (также известного как гамма), который появился в Бразилии.
В самой молодой группе - всем в возрасте от 20 до 20 лет - уровень антител увеличился почти в семь раз по сравнению с самой старой группой людей в возрасте от 70 до 82 лет. Фактически, лабораторные результаты отражали четкую линейную прогрессию от самого младшего к старшему: чем моложе участник, тем более устойчивый ответ антител.
«Пожилые люди могут быть более восприимчивы к вариантам, чем молодые, - сказал Тафессе.
Результаты подчеркивают важность вакцинации пожилых людей, а также других людей, которые могут быть более уязвимы к COVID-19, сказал соавтор Марсель Керлин, доктор медицинских наук, доцент медицины (инфекционные болезни) в Медицинской школе OHSU.
«Вакцина по-прежнему вызывает сильные иммунные реакции по сравнению с естественной инфекцией у большинства пожилых людей, даже если они ниже, чем у их более молодых коллег», - сказал Керлин. «Вакцинация в этой группе может отличить серьезное заболевание от легкого и, вероятно, снижает вероятность передачи SARS-CoV-2 другому человеку».