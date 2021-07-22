Ревакцинация от коронавируса стартовала во всех прививочных центрах Москвы

В Москве во всех прививочных центрах началась повторная вакцинация населения от коронавируса. Об этом сообщила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
- Мы уже начали повторную вакцинацию в домах престарелых. С сегодняшнего дня, 22 июля, сделать повторную прививку "Спутником Лайт" или "Спутником V" можно будет во всех действующих городских центрах вакцинации – в 119 поликлиниках, 45 павильонах "Здоровая Москва", центрах госуслуг "Мои документы" и других популярных общественных местах, – рассказала вице-мэр.
Также она напомнила, что ревакцинацию рекомендуется проходить через полгода после прививки первым компонентом вакцины от COVID-19. После улучшения эпидемиологической ситуации повторную вакцинацию рекомендовано проходить раз в год.