Ревакцинация от коронавируса стартовала во всех прививочных центрах Москвы
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Ревакцинация от коронавируса стартовала во всех прививочных центрах Москвы

1:36:077/22/2021Фото: Собираетесь ревакцинироваться?
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Ее рекомендуется проходить через полгода после первого компонента.

Ревакцинация от ковида началась в Москве
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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В Москве во всех прививочных центрах началась повторная вакцинация населения от коронавируса. Об этом сообщила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

- Мы уже начали повторную вакцинацию в домах престарелых. С сегодняшнего дня, 22 июля, сделать повторную прививку "Спутником Лайт" или "Спутником V" можно будет во всех действующих городских центрах вакцинации – в 119 поликлиниках, 45 павильонах "Здоровая Москва", центрах госуслуг "Мои документы" и других популярных общественных местах, – рассказала вице-мэр.

Также она напомнила, что ревакцинацию рекомендуется проходить через полгода после прививки первым компонентом вакцины от COVID-19. После улучшения эпидемиологической ситуации повторную вакцинацию рекомендовано проходить раз в год.

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