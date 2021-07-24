После вакцинации от коронавируса умерла пациентка: Второй компонент отличался от первого

39-летняя жительница Тайланда умерла на следующий день после введения прививки препаратом AstraZeneca. При этом первой дозой врачи поставили ей вакцину Sinovac.
Смерть пациентки наступила в результате отека мозга, к нему привел тромб, сдавивший ствол мозга.
Первый раз в стране, в которой официально разрешено смешивать разные вакцины произошел смертельный случай.
Вакцинация разными препаратами от коронавируса была разрешена в стране после того, как большое число медиков стали болеть после заражения инфекцией COVID-19.