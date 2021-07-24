После вакцинации от коронавируса умерла пациентка: Второй компонент отличался от первого
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После вакцинации от коронавируса умерла пациентка: Второй компонент отличался от первого

2:01:107/24/2021Фото: Pixabay
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В Тайланде разрешено смешивать разные препараты. Погибшей ввели вакцины AstraZeneca и Sinovac.

В Тайланде женщина умерла после второй прививки
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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39-летняя жительница Тайланда умерла на следующий день после введения прививки препаратом AstraZeneca. При этом первой дозой врачи поставили ей вакцину Sinovac.

Смерть пациентки наступила в результате отека мозга, к нему привел тромб, сдавивший ствол мозга.

Первый раз в стране, в которой официально разрешено смешивать разные вакцины произошел смертельный случай.

Вакцинация разными препаратами от коронавируса была разрешена в стране после того, как большое число медиков стали болеть после заражения инфекцией COVID-19.

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