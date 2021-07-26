Давка из 50 желающих вакцинироваться появилась в поликлиники №1 ЦГБ Бердска
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Давка из 50 желающих вакцинироваться появилась в поликлиники №1 ЦГБ Бердска

1:37:037/26/2021,София МальцеваФото: Предоставлено Еленой
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Прямо на входе людям, пришедшим поставить прививку, говорили, что пункт вакцинации только один. Поэтому, даже те, кто записывался дистанционно были вынуждены становиться в конец длинной цепочки людей, и ждать своей очереди на укол.

Это я только половину очереди сфотографировала, еще сзади стояли
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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Не впервые жители Бердска жалуются на медицину Бердска. На этот раз "провинилось" поликлиническое отделение № 1, в которой горожанам приходится отстаивать часовые очереди на вакцинацию от коронавируса. В редакцию “Курьер. Среда. Бердск” обратилась жительница города, с просьбой объяснить, как работает пункт вакцинации в данной поликлинике.

- Сегодня пришла на повторную вакцинацию в химзаводскую поликлинику, а там огромная очередь! Как объяснили - работает только этот пункт вакцинации. Поэтому все здесь. Если бы не повторная прививка - развернулась бы и ушла. Многие, кто первый раз делает - уходят! - рассказывает сибирячка “Курьер. Среда. Бердск” 26 июля.

Прямо на входе людям, пришедшим поставить прививку, говорили, что пункт вакцинации только один. Поэтому, даже те, кто записывался дистанционно были вынуждены становиться в конец длинной цепочки людей, и ждать своей очереди на укол.

- Я кое-как дождалась своей прививки спустя два часа. Сейчас очередь стоит нереальная. С 10 часов пришлось ждать, - рассказывает Ирина в беседе с редакцией 26 июля.

Поскольку кабинет и врач один, люди приходят и с записью, и без нее. Кто-то, решившийся впервые поставить прививку сразу уходили, как только видели такую толпу. Остальные - самые крепкие и те, что пришли за второй вакциной, отстаивали свою очередь до конца.

- При мне три человека у входа не дождались своей очереди и ушли. Причем они приходили изначально записавшись. Это я только половину очереди сфотографировала, еще сзади стояли. Люди разворачиваются и уходят, - делится Ирина. - На самом деле, если бы не вторая вакцинация, то я бы тоже поскорее ушла. Потому что так стоять невозможно.

Таким образом, как рассказывает наша читательница, в очереди 26 июля отстояли не менее пятидесяти бердчан.

- В очереди было человек 50 и ругань от этого была. Ну, представляете, люди записывались и планировали, а тут все планы сразу рушатся. Конечно, напряжение начинает появляться, - заключила Ирина, которая отстояла свою двухчасовую очередь за прививкой. Хотя изначально записывалась заранее на определенное время.

Напоминаем, “Курьер. Среда. Бердск” 7 июля рассказывала, что в городе человеку, заболевшему ОРВИ с подозрением на коронавирус попасть на прием к врачу-терапевту, для определения диагноза, получения лечения, выписки больничного и его закрытия, очень сложно.

На официальном сайте Бердской ЦГБ сообщается, что вакцина поступала в последний раз - шесть дней назад в количестве 800 доз ГамКовидВак (Спутник-V). Это довольно малое количество, поскольку на вакцину приходило за этот период значительно превышающее число людей. При этом вакцинация проводится только по предварительной записи. Также на официальном сайте сообщается, что перед выходными, на 23 июля, было вакцинировано:

1 компонент - 19464 ; 2 компонент - 14718;
Из них:
60+: 1 компонент - 6151 ; 2 компонент - 5435;
Выездными бригадами БЦГБ:
в организациях и на предприятиях: 1 компонент - 3087 ; 2 компонент - 2174;
маломобильные граждане: 1 компонент - 249 ; 2 компонент - 170.

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От редакции

Пришлось стоять в очереди?

Аноним, 26 июля 2021 6:54:11
Сколько необразованных людей.Диву даешься
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