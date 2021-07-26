Обязательную вакцинацию ввели в Алтайском крае: Без прививки отстранят от работы без зарплаты

В Алтайском крае привьют 60% сотрудников предприятий и организаций, связанных с контактными профессиями.
В понедельник, 26 июля вышло постановление на сайте Роспотребнадзора региона, в котором указано, что все, кто занят в сферах торговли, здравоохранения, образования, социальных служб и тех, кто связан с работой с людьми, должны на 60% от всей численности сотрудников поставить прививки от коронавируса. Данный документ подписан Ириной Пащенко, главным санитарным врачом по Алтайскому краю.
По распоряжению, вышедшему в понедельник, первый компонент вакцины должен быть поставлен до 22 августа, а второй — не позднее 19 сентября. Компаниям, которые не выполнят распоряжение грозят крупные штрафные санкции, а сотрудникам, без причины отказывающимся от вакцинации — отстранение от работы без сохранения зарплаты.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", ранее обязательную вакцинацию ввели несколько российских регионов, в том числе Москва и Тува.