Обязательную вакцинацию ввели в Алтайском крае: Без прививки отстранят от работы без зарплаты
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Обязательную вакцинацию ввели в Алтайском крае: Без прививки отстранят от работы без зарплаты

9:48:317/26/2021Фото: Pixabay
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Компаниям, которые не выполнят распоряжение грозят крупные штрафные санкции.

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Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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В Алтайском крае привьют 60% сотрудников предприятий и организаций, связанных с контактными профессиями.

В понедельник, 26 июля вышло постановление на сайте Роспотребнадзора региона, в котором указано, что все, кто занят в сферах торговли, здравоохранения, образования, социальных служб и тех, кто связан с работой с людьми, должны на 60% от всей численности сотрудников поставить прививки от коронавируса. Данный документ подписан Ириной Пащенко, главным санитарным врачом по Алтайскому краю.

По распоряжению, вышедшему в понедельник, первый компонент вакцины должен быть поставлен до 22 августа, а второй — не позднее 19 сентября. Компаниям, которые не выполнят распоряжение грозят крупные штрафные санкции, а сотрудникам, без причины отказывающимся от вакцинации — отстранение от работы без сохранения зарплаты.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", ранее обязательную вакцинацию ввели несколько российских регионов, в том числе Москва и Тува.

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