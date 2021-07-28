Путин приказал выплатить 10 000 рублей на школьников со 2 августа 2021
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Путин приказал выплатить 10 000 рублей на школьников со 2 августа 2021

7:51:027/28/2021Фото: Кремлин.ру
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"Чтобы люди могли в плановом порядке, не спеша, имея больше времени, подготовиться к тому, чтобы с 1 сентября дети могли быть собраны в школу", - заявил президент.

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Президент России Владимир Путин поручил раньше установленного ране срока начать единовременные выплаты по 10 000 рублей российским семьям на школьников - со 2 августа. Ранее начало выплат планировалось 16 августа, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".

-Можно ли произвести эту выплату ранее намеченного срока? ...Чтобы люди могли в плановом порядке, не спеша, имея больше времени, подготовиться к тому, чтобы с 1 сентября дети могли быть собраны в школу, — заявил глава государства 28 июля на совещании по подготовке к новому учебному году на телеканале "Россия 24".

Глава Минтруда Антон Котяков, в свою очередь, доложил, что технически все готово к тому, чтобы на 17 млн детей осуществить выплаты уже 2 августа.

"Давайте тогда так и сделаем и начнем эти выплаты с 2 августа этого года, то есть со следующего понедельника", - подчеркнул Путин.

Правительство выделило по 10 000 рублей на каждого ребенка в возрасте от 6 до 18 лет. Кроме того, верхний возрастной порог поднят до 23 лет для школьников с ограниченными возможностями здоровья, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".

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