"Я слышала из палат крики, стоны. Кричали от боли и страха": Честные признания пациентки ковидного госпиталя Бердска Елены Пономаревой

Возмущена условиями в ковидном госпитале ЦГБ на ул. Попова Елена Пономарева из Бердска.
Как очутилась в ковиднике
Как поделилась с "Курьер. Среда. Бердск" Елена, в отделение для больных коронавирусом она попала после нахождения в неврологическом отделении на ул. Химзаводской с подозрением на коронавирус.
- Температура поднялась на третий день после инсульта. Два дня ко мне там не приходил врач. Девочки медсестры прибегали даже без необходимости. Я попросила изоляцию, поскольку я медик и понимаю опасность нахождения с другими пациентами в одном помещении. Медсестры говорили, что заразиться не боятся. Сказали, что сами переболели. Условия в палате были ужасающими, - вспоминает Елена.
Как утверждает бердчанка, лишь одно помещение приводило ее в ужас. Свое негодование женщина выразила на видео, которое после отправила своему сыну по WhatsApp.
- Вот это мои апартаменты на сегодняшний день. Вот койка, окошко и еще одна койка. Вот такое вот убожество,- комментирует на видео Елена, указывая на стены с лопнувшей штукатуркой.
"Ампула стоит 10 тысяч"
После нахождения в неврологическом отделении Елена попала в ковидный госпиталь на ул. Попова. Там пациентка испытала еще больший ужас.
- Это страшное место, я так скажу. Аппаратуры, конечно, не хватает ровно, как и таблеток. Я спросила может ли моя семья принести мне таблетки. Ответ заключался в том, что если есть возможность - приносите. Антибиотики сын покупал мне сам. Острая необходимость в больнице существовала в кроворазжижающих препаратах. Люди тоже покупают их сами, где через знакомых, где как. Мне достали противовирусный препарат, который меня вытащил буквально. Одна ампула стоит 10 тысяч рублей. Мне покупали 5 таких ампул,- отметила Елена.
Как стало известно, антибиотики женщине ставились не соблюдая временные промежутки. Из-за этого у пациентов имеются негативные последствия для кишечника.
- На фоне неправильного приема препаратов у больных жуткая диарея. Я около 30 раз ходила из одного конца коридора в другой. Я исхудала. Были дикие боли в животе. Докричаться, чтобы поставили обезболивающее, было невозможно. У них один ответ "не назначено",- произнесла Пономарева.
Кричали от боли и страха
По предположениям Елены, то, что происходит в больнице зависит не от медиков, а от вышестоящего руководства. Исходя из наблюдений Елены Пономаревой, пробывшей в ковидном госпитале с 23 июня по 12 июля, в данном отделении находились порядка 50 больных коронавирусом и с подозрением на него. Врачи и так, по мнению бердчанки, делают все возможное.
- Низкий поклон врачу Марине Викторовне. Люди, которые там работают совершают подвиг. Они в этом чумном бараке делают, что могут. Врач кашляла сильно. Кое-кто из пациентов был на грани ненависти. Я шла по прямой и слышала из палат крики, стоны. Кричали от боли и страха. Одна женщина громко говорила: "Я ухожу, ухожу" и ушла,- произнесла Елена.
Также Елена считает, что нынешняя ситуация, как с здравоохранением в Бердске, не единственная. Такое происходит по всей стране. Многие врачи очень устали и не справляются с нагрузкой. Большое внимание в поликлиниках приковано к аппаратам с кислородом, которых не хватает. Елена выполняла самостоятельно дыхательную гимнастику, чтобы избежать фиброза легких. То, как выполнять упражнения - не объясняли. Информацию пациентка добывала самостоятельно в интернете. Другие люди, тем временем, "боролись" за дыхательный аппарат.
- У знакомых из другой палаты был один дыхательный аппарат на двоих. Им они дышали по очереди. Конкретно кислородных баллонов я ни у кого не видела. У одной женщины падала сатурация, так ей аппарат сразу же другая пациентка передавала. Они не могли дышать в полной мере, пока дочь одной из них не привезла матери аппарат,- заявила Елена.
Выписали Елену из больницы без письменного подтверждения и результатов теста на отсутствие COVID-19. Горожанка не знала, инфицирована она или нет. Вместе с тем создавался риск, что придя домой, она сможет заразить и своего тяжелобольного онкологией мужа Константина. Мужчина перенес бы данное заболевание очень тяжело.
- Куда я только не звонила и куда только не обращалась: и на горячую линию минздрава, и в колл-центр нашей поликлиники. Я не знаю, как пробила эту стену, что приехала девочка, выдали лекарства и ПЦР оказался отрицательным, - подчеркнула бердчанка.
О надежде на будущее
При всем при этом, Елена Пономарева надеется, что когда-нибудь ситуация с медициной в Бердске улучшится и люди уже будут кричать в больнице не от страха, а от радости, что излечились.
Напомним, что "Курьер. Среда. Бердск" ранее сообщал о муже Елены Пономаревой Константине. Мужчина болеет IV стадией рака. Ему долгое время не выдавали сильнодействующих препаратов, а предоставляли лишь "Трамадол". Лишь после публикации в СМИ мужчине оказали помощь.