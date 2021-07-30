Сильный геоудар магнитной бури 30 июля 2021: Как метеопаты переживают шторма в магнитосфере Земли

Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца уточнила расписание магнитных бурь на август 2021 года. Ближайшая мощная “качка” в магнитосфере Земли прогнозируется 2 августа. 30 июля, в пятницу, заметных возмущений в магнитном поле нашей планеты не будет, сила колебаний силовых характеристик с 3 часов утра до полуночи будет равна 2 балла. Для метеопатов 30 июля 2021 года - благоприятный день для любых дел, включая физическую активность и планирование важных деловых встреч. Начало суток немного затруднит спокойный ритм жизни метеопатов.
С ноля часов до трех часов утра 30 июля прогремит сильный кратковременный метеоудар силой 4 балла - это малая геомагнитная буря. Люди не в силах отменить магнитные бури и другие неприятные проявления космической погоды. Известно, что именно магнитные бури сильно увеличивают количество инфарктов и инсультов в мире. Каждый год на Земле около 7 миллионов человек умирает от инфаркта и ишемической болезни сердца, 5 миллионов человек гибнет от инсульта. Чтобы сохранить свое здоровье просто необходимо вести здоровый образ жизни. Человек вполне может изменить свою жизнь в пользу здоровой.
Каждый из землян каждый день несет на своих плечах груз проблем. Это касается и личной жизни, и работы. Человек живет в вечном стрессовом состоянии, питается на ходу, что скорее, мало двигается, дышит загазованным воздухом. В большом городе людей окружают электромагнитные поля и шум.
Врачи отмечают, что в организме человека всё взаимосвязано. Вредные привычки, малоподвижный образ жизни приводят к осложнениям в пищеварении, это непосредственно влияет на настроение и внешний вид человека. Как итог, в конце концов страдает нервная система и психика, появляются болезни сердечно-сосудистой системы. Организм не в состоянии противостоять ударам внешнего мира.
Даже простая ходьба значительно улучшает самочувствие человека. Очень нужно нормализовать сон. Ведь сон - это то, что дает силу организму человека. Спать нужно не меньше 8 часов, и ложиться спать лучше за пару часов до полуночи. Откажитесь от вредных привычек, если вам сложно бросить курить, хотя бы ограничьте количество сигарет. От алкоголя выгоднее всего отказаться навсегда. Очень вреден и опасен для человека лишний вес. Избыточная масса тела приводит к гипертонии, ишемической болезни сердца, сахарному диабету, атеросклерозу. Питание должно быть разнообразным и минимальным по объему - главное, чтобы организм получал необходимое количество белков, жиров и углеводов, минеральных веществ. Проверенным лекарством для организма во время магнитных бурь являются прогулки на воздухе, проветривание помещений, кислород необходим в стрессовой ситуации магнитной бури.
Что чувствуют метеопаты в дни магнитных бурь в магнитном поле Земли?
Ирина Сергеевна, 46 лет:
- Очень плохо сплю, ночью ворочаюсь. Сна нет, впадаю в забытье. Целый день чувствую себя сонной и уставшей.
Ольга Павловна, 53 года:
- Болит сердце. Давление резко падает. Сильно кружится голова. Просыпаюсь утром больная, всё плывет перед глазами.
Инна Алексеевна, 51 год:
- Скачет давление, растет до 180. Сильно болит голова. Трудно ходить, утром особенно. Не хватает воздуха, постоянно жарко и душно.
Что помогает нашим читателям пережить магнитную бурю?
Елена Ивановна. 47 лет:
- Навела порядок в питании, ем мало, на ночь не ем совсем. Только пью воду. В основном ем овощи, фрукты, супы. Стараюсь больше спать.
Вера Петровна, 55 лет:
- Утром принимаю контрастный душ. Обливаюсь холодной водой. Меньше болят ноги. Стараюсь быть добрее. Не волноваться и не нервничать. Стараюсь двигаться больше. Больше улыбаться пытаюсь.
Ольга Викторовна, 61 год:
- Плохо себя чувствую, скачет давление постоянно, кружится голова. Слабость. По утрам стараюсь сделать несколько упражнений под хорошую музыку, настроение становится лучше. Стало меньше болеть сердце, после того как перестала пить кофе и чай. Пью только воду.