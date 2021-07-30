Замминистра минздрава Елена Аксенова ждет мэра Бердска Евгения Шестернина перед экскурсией по новому онкоцентру ЦГБ
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Замминистра минздрава Елена Аксенова ждет мэра Бердска Евгения Шестернина перед экскурсией по новому онкоцентру ЦГБ

10:06:167/30/2021Фото: Анастасии Солодковой
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Главврач горбольницы Алла Дробинская ответит сегодня на вопросы о ситуации с коронавирусом в городе.

Замминистра уже на месте
Сюжет: Онкология
Новый онкологический центр презентует в поликлинике №2 главврач ЦГБ Бердска Алла Дробинская

Новый онкологический центр презентует в поликлинике №2 главврач ЦГБ Бердска Алла ДробинскаяНовый тест по капле крови или мочи обнаруживает опухоли у человекаЕщё 366 новости

У нового онкоцентра Бердска на ул. Боровая, 109, собирается делегация из высокопоставленных чиновников Новосибирской области. Как ранее сообщал "Курьер. Среда. Бердск", минздрав региона проконтролирует организацию онкоцентра на базе Бердской ЦГБ. Для этого в Бердск 30 июля уже приехала замминистра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова. Она посмотрит ход ремонтных работ в Центре амбулаторной онкологической помощи на базе в поликлинике больничного городка в Микрорайоне. Отделение открывается в рамках нацпроекта "Здравоохранение".

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", стоимость ремонтных работ для перепрофилирования помещений под онкоцентр составляет 36 млн рублей.

Создание центра амбулаторной онкологической помощи в ЦГБ Бердска предусмотрено в региональном проекте «Борьба с онкологическими заболеваниями». По этой программе, входящей в нацпроект «Здравоохранение», онкоцентры открываются в Новосибирской области с 2019 года. На 2021-й запланировано развитие сети амбулаторной онкологической помощи не только в Бердске, но и в Искитимской и Тогучинской горбольницах.

Также главврач ЦГБ Бердска Алла Дробинская ответит сегодня на вопрос о ситуации с коронавирусом в Бердске. Как сообщает журналист "Курьер. Среда. Бердск", в ближайшие минуты ожидается приезд главы Бердска Евгения Шестернина.

Место встречи - хирургический корпус ЦГБ Бердска
Место встречи - хирургический корпус ЦГБ Бердска

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