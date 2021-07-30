Пособие родителям-одиночкам: все вопросы и ответы по выплатам на детей от 8 до 16 лет
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
30.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Пособие родителям-одиночкам: все вопросы и ответы по выплатам на детей от 8 до 16 лет

9:29:387/30/2021Фото: pxhere.com
0

Я получаю алименты на детей. Будут ли они учтены при расчете среднедушевого дохода в случае оформления ежемесячного пособия? И еще самые важные вопросы родителей-одиночек.

мама, дочь, природа
Пособие для родителей, которые в одиночку воспитывают детей от 8 до 16 лет включительно
Сюжет: Все пособия Путина
Мишустин: Выплаты в 10 000 рублей на школьников перечислят со второго августа

Мишустин: Выплаты в 10 000 рублей на школьников перечислят со второго августаПутин приказал выплатить 10 000 рублей на школьников со 2 августа 2021Ещё 557 новости

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 28 июня 2021 года родителям, которые в одиночку воспитывают детей, с 1 июля 2021 года устанавливается ежемесячная выплата в размере 50% от детского прожиточного минимума в регионе.

Пенсионный фонд России подготовил ответы на самые часто задаваемые вопросы по новому пособию, пишет pfr.gov.ru

Нужно ли доносить документы в ПФР для оформления пособия на ежемесячную выплату?

Значительная часть сведений проверяется автоматически. Поэтому для получения пособия необходимо подать только электронное заявление через портал Госуслуг либо обратиться в клиентскую службу Пенсионного фонда России по месту жительства.

Представить дополнительные сведения о доходах понадобится в следующих случаях:

если в семье есть военные, спасатели, полицейские или служащие другого силового ведомства;
если кто-то получает стипендии, гранты и другие выплаты научного или учебного заведения;
если родитель ребёнка признан безвестно отсутствующим, понадобится решение суда;
если жилое помещение признано непригодным для проживания и не учитывается при оценке имущественной обеспеченности, это должно быть подтверждено актом;
если ребёнок учится очно, необходимо предоставить справку для подтверждения очного обучения.

Сообщение о необходимости предоставления подтверждающих документов придет в личный кабинет на портале госуслуг.

Я допустила ошибку в заявлении при оформлении пособия. Как я могу это исправить?

Если допущена ошибка при заполнении, Пенсионный фонд, не вынося отказа, вернет вам его на доработку. Внести изменения необходимо в течение 5 рабочих дней.

Я получаю алименты на детей. Будут ли они учтены при расчете среднедушевого дохода в случае оформления ежемесячного пособия?

Да, будут.

Я получаю алименты по соглашению, без судебного решения. Могу ли я получить пособие?

К сожалению, нет, т.к. право на выплату имеют только родители детей, на которых есть судебное решение о выплате алиментов.

Когда ожидать выплату?

Рассмотрение заявления занимает 10 рабочих дней. В отдельных случаях максимальный срок составит 30 рабочих дней. В течение 5 рабочих дней после вынесения решения о назначении выплаты деньги поступят на счет, указанный в заявлении.

Если у меня нет карты «Мир», могу ли я получить выплату?

Да, пособие может быть выплачено на любой "бескарточный" счет (то есть банковский счет, не предусматривающий осуществление по нему операций с использованием платежных карт).

Если Вы хотите получать пособие именно на банковскую карту, то Вам необходимо оформить карту «Мир», т.к. выплата зачисляется только на банковские карты этой платежной системы.

Если я оформлена по уходу за пожилым человеком старше 80 лет, имею ли я право получать выплату?

Да, имеете. В таком случае сумму данного пособия учтут при расчете Ваших доходов. Если среднедушевой доход семьи не превысит прожиточный минимум на душу населения в регионе, то пособие будет назначено.

Как проверить, правильно ли заполнено заявление на ежемесячное пособие?

Если заявление не было возвращено Вам на доработку, оно заполнено верно.

Какие сроки рассмотрения заявления на новое пособие?

Рассмотрение заявления занимает 10 рабочих дней. В отдельных случаях максимальный срок составит 30 рабочих дней.

Почему пришел отказ в выплате?

Основанием для отказа в назначении пособия могут быть следующие случаи:

если размер ежемесячного дохода на человека в семье выше величины регионального прожиточного минимума на душу населения;
если в заявлении окажутся недостоверные или неполные данные. В этом случае Вы можете донести недостающие документы в течение 5 рабочих дней;
если заявитель не представил недостающие документы в течение 5 рабочих дней;
если в собственности у семьи есть имущество, превышающее требования к движимому и недвижимому имуществу;
если получатель пособия лишен родительских прав;
в случае достижения ребенком, на которого выплачивается пособие, возраста 17 лет;
в случае отмены усыновления ребенка, на которого выплачивается пособие;
в случае передачи ребенка, на которого выплачивается пособие, под опеку (попечительство);
в случае помещения ребенка в организацию на полное государственное обеспечение, за исключением детей инвалидов, учащихся по адаптированным образовательным программам;
в случае признания судом недееспособности получателя пособия;
в случае смерти ребенка, на которого выплачивается пособие;
в случае смерти получателя пособия;
в случае объявление получателя пособия в розыск;
в случае заключения под стражу получателя пособия;
в случае отмены судебного решения по выплате алиментов.

Как после подачи заявления на выплату от 8 до 16 лет изменить реквизиты банковской карты?

Для изменения реквизитов счета в уже поданном заявлении Вам нужно лично обратиться в клиентскую службу Пенсионного фонда. Средства начнут поступать по новым реквизитам со следующего месяца после подачи такого заявления.

Почему долго рассматривается заявление?

Для каждого заявления существуют нормативные сроки его рассмотрения. Максимальный срок рассмотрения заявления составляет 30 рабочих дней.

Теперь сердце: последние вести о Макsим не самые оптимистичные
Девятилетний вундеркинд: Алиса сдала вступительные экзамены в МГУ
Не стало великого русского актера: скончался в больнице
Широков не стал скрывать, к чему принуждала его Проклова
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
«Русские должны ответить за всё»: что говорят о провале команд РФ
Какие города России скоро утонут: о чем предупредил Кокорин
3 детей остались сиротами: умерла красавица Елена Мормоль
ЧП в Красноярском крае: медведь напал на группу туристов
ответвопросвыплатыдетипособяродители-одиночки
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Вы будете получать пособие?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Рецепт из баклажанов: Топ – 3 вкусных и быстрых блюд
9:20:03 7/30/2021
Рецепт из баклажанов: Топ – 3 вкусных и быстрых блюд
Небесной красоты в день чудотворной Калужской иконы Божией Матери и искренние слова 31 июля
9:19:00 7/30/2021
Небесной красоты в день чудотворной Калужской иконы Божией Матери и искренние слова 31 июля
Пособия для перенесших осложнения после прививки от коронавируса согласился повысить глава Минздрава
8:59:06 7/30/2021
Пособия для перенесших осложнения после прививки от коронавируса согласился повысить глава Минздрава
"Потерял рассудок": Подполковник признался в убийстве школьницы. Его уволили из полиции
8:49:08 7/30/2021
"Потерял рассудок": Подполковник признался в убийстве школьницы. Его уволили из полиции
Лукашенко готов ввести российские войска в Белоруссию в случае угрозы
8:29:06 7/30/2021
Лукашенко готов ввести российские войска в Белоруссию в случае угрозы
3 плохих дня для метеозависимых в августе 2021 года
8:20:35 7/30/2021
3 плохих дня для метеозависимых в августе 2021 года
Отдыхающих в Турции россиян призвали готовиться покинуть страну
8:10:57 7/30/2021
Отдыхающих в Турции россиян призвали готовиться покинуть страну
БердскКоммунисты уверены в победе на выборах в горсовет Бердска: "Соперники довольно слабые"
7:57:31 7/30/2021
Коммунисты уверены в победе на выборах в горсовет Бердска: "Соперники довольно слабые"
Мишустин: Выплаты в 10 000 рублей на школьников перечислят со второго августа
7:28:22 7/30/2021
Мишустин: Выплаты в 10 000 рублей на школьников перечислят со второго августа
Неблагоприятные даты для работы в огороде и саду по лунному календарю в августе 2021 года
7:20:55 7/30/2021
Неблагоприятные даты для работы в огороде и саду по лунному календарю в августе 2021 года
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
30.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость
More stories to check out before you go
Keep on reading
Смерть - это приятно, установили ученые Европейской академии неврологииВ науке околосмертными впечатлениями или же околосмертным опытом называют чувства, которые проживает человек перед (возможной) смертью: впечатление отлета из собственного тела, эйфория, мистические видения, галлюцинации (самая распространенная - длинного темного тоннеля или же ощущение присутствия чКурьер Среда
Group 3
Отменить
Адвокат по делу о ДТП Михаила Ефремова внезапно умер во снеНа суде он представлял интересы гражданской жены погибшего курьера.Курьер Среда
Group 3
Отменить
Подробности трагедии: Скончался терявший сознание 8-летний мальчик после отказа в медпомощиИдет внутрибольничная служебная проверка, уже создана комиссия. Вероятно, потом будет и проверка Минздрава, и Следственного комитета.Курьер Среда
Group 3
Отменить
Пациентка убила соседку по палате прямо в больнице Новосибирской областиОна сильно ударила ее по голове камнем.Курьер Среда
Group 3
Отменить
' ' '
' ' '