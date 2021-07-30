Пособие родителям-одиночкам: все вопросы и ответы по выплатам на детей от 8 до 16 лет

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 28 июня 2021 года родителям, которые в одиночку воспитывают детей, с 1 июля 2021 года устанавливается ежемесячная выплата в размере 50% от детского прожиточного минимума в регионе.
Пенсионный фонд России подготовил ответы на самые часто задаваемые вопросы по новому пособию, пишет pfr.gov.ru
Нужно ли доносить документы в ПФР для оформления пособия на ежемесячную выплату?
Значительная часть сведений проверяется автоматически. Поэтому для получения пособия необходимо подать только электронное заявление через портал Госуслуг либо обратиться в клиентскую службу Пенсионного фонда России по месту жительства.
Представить дополнительные сведения о доходах понадобится в следующих случаях:
если в семье есть военные, спасатели, полицейские или служащие другого силового ведомства;
если кто-то получает стипендии, гранты и другие выплаты научного или учебного заведения;
если родитель ребёнка признан безвестно отсутствующим, понадобится решение суда;
если жилое помещение признано непригодным для проживания и не учитывается при оценке имущественной обеспеченности, это должно быть подтверждено актом;
если ребёнок учится очно, необходимо предоставить справку для подтверждения очного обучения.
Сообщение о необходимости предоставления подтверждающих документов придет в личный кабинет на портале госуслуг.
Я допустила ошибку в заявлении при оформлении пособия. Как я могу это исправить?
Если допущена ошибка при заполнении, Пенсионный фонд, не вынося отказа, вернет вам его на доработку. Внести изменения необходимо в течение 5 рабочих дней.
Я получаю алименты на детей. Будут ли они учтены при расчете среднедушевого дохода в случае оформления ежемесячного пособия?
Да, будут.
Я получаю алименты по соглашению, без судебного решения. Могу ли я получить пособие?
К сожалению, нет, т.к. право на выплату имеют только родители детей, на которых есть судебное решение о выплате алиментов.
Когда ожидать выплату?
Рассмотрение заявления занимает 10 рабочих дней. В отдельных случаях максимальный срок составит 30 рабочих дней. В течение 5 рабочих дней после вынесения решения о назначении выплаты деньги поступят на счет, указанный в заявлении.
Если у меня нет карты «Мир», могу ли я получить выплату?
Да, пособие может быть выплачено на любой "бескарточный" счет (то есть банковский счет, не предусматривающий осуществление по нему операций с использованием платежных карт).
Если Вы хотите получать пособие именно на банковскую карту, то Вам необходимо оформить карту «Мир», т.к. выплата зачисляется только на банковские карты этой платежной системы.
Если я оформлена по уходу за пожилым человеком старше 80 лет, имею ли я право получать выплату?
Да, имеете. В таком случае сумму данного пособия учтут при расчете Ваших доходов. Если среднедушевой доход семьи не превысит прожиточный минимум на душу населения в регионе, то пособие будет назначено.
Как проверить, правильно ли заполнено заявление на ежемесячное пособие?
Если заявление не было возвращено Вам на доработку, оно заполнено верно.
Какие сроки рассмотрения заявления на новое пособие?
Рассмотрение заявления занимает 10 рабочих дней. В отдельных случаях максимальный срок составит 30 рабочих дней.
Почему пришел отказ в выплате?
Основанием для отказа в назначении пособия могут быть следующие случаи:
если размер ежемесячного дохода на человека в семье выше величины регионального прожиточного минимума на душу населения;
если в заявлении окажутся недостоверные или неполные данные. В этом случае Вы можете донести недостающие документы в течение 5 рабочих дней;
если заявитель не представил недостающие документы в течение 5 рабочих дней;
если в собственности у семьи есть имущество, превышающее требования к движимому и недвижимому имуществу;
если получатель пособия лишен родительских прав;
в случае достижения ребенком, на которого выплачивается пособие, возраста 17 лет;
в случае отмены усыновления ребенка, на которого выплачивается пособие;
в случае передачи ребенка, на которого выплачивается пособие, под опеку (попечительство);
в случае помещения ребенка в организацию на полное государственное обеспечение, за исключением детей инвалидов, учащихся по адаптированным образовательным программам;
в случае признания судом недееспособности получателя пособия;
в случае смерти ребенка, на которого выплачивается пособие;
в случае смерти получателя пособия;
в случае объявление получателя пособия в розыск;
в случае заключения под стражу получателя пособия;
в случае отмены судебного решения по выплате алиментов.
Как после подачи заявления на выплату от 8 до 16 лет изменить реквизиты банковской карты?
Для изменения реквизитов счета в уже поданном заявлении Вам нужно лично обратиться в клиентскую службу Пенсионного фонда. Средства начнут поступать по новым реквизитам со следующего месяца после подачи такого заявления.
Почему долго рассматривается заявление?
Для каждого заявления существуют нормативные сроки его рассмотрения. Максимальный срок рассмотрения заявления составляет 30 рабочих дней.