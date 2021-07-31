Мощная магнитная буря 31 июля 2021: Как сохранить самочувствие метеопату в геомагнитый шторм

Магнитная буря 31 июля 2021года набирает силу. Ближайшие несколько суток на Земле ожидается серия геомагнитных штормов силой от 3 до 5 баллов по оценке Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца. Как минимум до 3 августа геоудары будут следовать один за одним. Всему причиной вспышки на Солнце, именно они вызвали сильное возмущение магнитного поля Земли. Сегодня сила геомагнитного удара оценивается специалистами в 5 баллов. Максимальной силы магнитная буря достигнет к 21 часу. Метеозависимым людям предстоит сложный день.
Утром солнечная активность будет максимальной, “качка"” в магнитосфере оценивается в 3-4 балла, и постепенно в течение дня сила колебаний магнитного поля планеты будет расти. Метеозависимые люди, дети, беременные женщины, люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, астматики будут испытывать сильное влияние «качелей» магнитного поля на самочувствие.
Магнитные бури могут вызвать рост и скачки давления, учащение пульса, головную боль, сердечные боли. Психика человека становится ранимой, люди раздражаются по пустякам, испытывают волнение, чувство страха и ужаса, им мешает яркий свет и звуки.
У метеопатов часто болят суставы и спина, ломается режим дня, появляется сонливость или, напротив, бессоница. В нестабильную космическую погоду не заостряйте внимание на несчастных случаях и чрезвычайных происшествиях, думайте о хорошем и с уверенностью смотрите в будущее. Не употребляйте алкоголь, не переедайте в выходной день, не курите, откажитесь от кофе - здоровый образ жизни и здоровое питание помогут легко пережить любую бурю в любом возрасте.
Чтобы легче пережить трудные дни магнитного шторма, следуйте простым советам врачей:
- больше спите и постарайтесь ложиться спать раньше полуночи;
- пейте больше воды, исключите соленую и копченую пищу, чтобы не выводить воду из организма;
- ограничьте употребление жареной и жирной пищи, она плохо влияет на сосуды;
- постарайтесь больше времени проводить на свежем воздухе.
Не следует в дни магнитных бурь выяснять отношения дома и на работе. Старайтесь быть терпимее и добрее к окружающим.
Как переживают магнитную бурю наши читатели:
Ольга Владимировна, 62 года:
- Давление поднимается. Возникают пугающие мысли о смерти. Настроение весь день ужасное.
Людмила Алексеевна, 56 лет:
- Кружится голова и болит, очень сильные головные боли. Практически мигрень. Мучает бессоница. Болят сильно ноги. Сердце ноет. Не хватает воздуха, дышу с трудом.
Светлана Ивановна, 49 лет:
- Обостряются все болезни. Хожу всю ночь по квартире. Шумит в ушах, голова кружится. Никого не хочу видеть, всё раздражает. Сильно болят нервы.