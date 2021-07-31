Мощная магнитная буря 31 июля 2021: Как сохранить самочувствие метеопату в геомагнитый шторм
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
30.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Мощная магнитная буря 31 июля 2021: Как сохранить самочувствие метеопату в геомагнитый шторм

5:45:097/31/2021,Маргарита МартыноваФото: Pixabay.com
0

Максимальной силы магнитная буря достигнет к 21 часу. Метеозависимым людям предстоит сложный день.

магнитная буря
Умеренная геомагнитная буря силой 5 баллов прогремит на Земле 31 июля 2021 года
Сюжет: Магнитные бури. Метеозависимость
Сильный геоудар магнитной бури 30 июля 2021: Как метеопаты переживают шторма в магнитосфере Земли

Сильный геоудар магнитной бури 30 июля 2021: Как метеопаты переживают шторма в магнитосфере ЗемлиМощная магнитная буря 29 июля 2021: Чем грозит метеопатам затянувшийся метеоштормЕщё 169 новости

Магнитная буря 31 июля 2021года набирает силу. Ближайшие несколько суток на Земле ожидается серия геомагнитных штормов силой от 3 до 5 баллов по оценке Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца. Как минимум до 3 августа геоудары будут следовать один за одним. Всему причиной вспышки на Солнце, именно они вызвали сильное возмущение магнитного поля Земли. Сегодня сила геомагнитного удара оценивается специалистами в 5 баллов. Максимальной силы магнитная буря достигнет к 21 часу. Метеозависимым людям предстоит сложный день.
Утром солнечная активность будет максимальной, “качка"” в магнитосфере оценивается в 3-4 балла, и постепенно в течение дня сила колебаний магнитного поля планеты будет расти. Метеозависимые люди, дети, беременные женщины, люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, астматики будут испытывать сильное влияние «качелей» магнитного поля на самочувствие.

Магнитные бури могут вызвать рост и скачки давления, учащение пульса, головную боль, сердечные боли. Психика человека становится ранимой, люди раздражаются по пустякам, испытывают волнение, чувство страха и ужаса, им мешает яркий свет и звуки.
У метеопатов часто болят суставы и спина, ломается режим дня, появляется сонливость или, напротив, бессоница. В нестабильную космическую погоду не заостряйте внимание на несчастных случаях и чрезвычайных происшествиях, думайте о хорошем и с уверенностью смотрите в будущее. Не употребляйте алкоголь, не переедайте в выходной день, не курите, откажитесь от кофе - здоровый образ жизни и здоровое питание помогут легко пережить любую бурю в любом возрасте.

Чтобы легче пережить трудные дни магнитного шторма, следуйте простым советам врачей:
- больше спите и постарайтесь ложиться спать раньше полуночи;
- пейте больше воды, исключите соленую и копченую пищу, чтобы не выводить воду из организма;
- ограничьте употребление жареной и жирной пищи, она плохо влияет на сосуды;
- постарайтесь больше времени проводить на свежем воздухе.
Не следует в дни магнитных бурь выяснять отношения дома и на работе. Старайтесь быть терпимее и добрее к окружающим.

Как переживают магнитную бурю наши читатели:
Ольга Владимировна, 62 года:
- Давление поднимается. Возникают пугающие мысли о смерти. Настроение весь день ужасное.
Людмила Алексеевна, 56 лет:
- Кружится голова и болит, очень сильные головные боли. Практически мигрень. Мучает бессоница. Болят сильно ноги. Сердце ноет. Не хватает воздуха, дышу с трудом.
Светлана Ивановна, 49 лет:
- Обостряются все болезни. Хожу всю ночь по квартире. Шумит в ушах, голова кружится. Никого не хочу видеть, всё раздражает. Сильно болят нервы.

Рыжеволосая красавица Катя Катина умерла на 36-м году жизни
«С вероятностью в 98% она умрет»: Красовский о состоянии МакSим
Потеря для РФ: Елена Стефанович умерла прямо в реанимации
Кем оказалась девушка, cбившая детей на переходе в Москве
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Трагедия в Саратове: двое взрослых и трое детей погибли вместе
Молодого мужа Федункив застали с мужчиной
Нападение на россиянок на девичнике: почему вмешалась Госдума
Россиянка зарезала друга и спрятала труп в шкафу
магнитная буряметеопатыгеоудар
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Как вы себя чувствуете?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскМощная магнитная буря 31 июля 2021: Как сохранить самочувствие метеопату в геомагнитый шторм
5:45:09 7/31/2021
Мощная магнитная буря 31 июля 2021: Как сохранить самочувствие метеопату в геомагнитый шторм
Когда правильно обрезать фуксию: 6 полезных советов
5:30:43 7/31/2021
Когда правильно обрезать фуксию: 6 полезных советов
Ученые открыли секрет долгожителей старше 100 лет
5:00:51 7/31/2021
Ученые открыли секрет долгожителей старше 100 лет
Как избавиться от крапивы на даче? Три способа
4:30:29 7/31/2021
Как избавиться от крапивы на даче? Три способа
Почему инсульт по-разному влияет на женщин и мужчин
4:00:24 7/31/2021
Почему инсульт по-разному влияет на женщин и мужчин
Чистка вытяжки: четыре опасности грязной вытяжки для человека
3:30:54 7/31/2021
Чистка вытяжки: четыре опасности грязной вытяжки для человека
Срочное заявление ПФР: о переводе накопительных пенсий из НПФ
3:00:19 7/31/2021
Срочное заявление ПФР: о переводе накопительных пенсий из НПФ
Новые методы лечения рака снижают риск повреждения сердца
2:30:58 7/31/2021
Новые методы лечения рака снижают риск повреждения сердца
У полностью привитых Pfizer выявили шесть устойчивых симптомов коронавируса
2:00:47 7/31/2021
У полностью привитых Pfizer выявили шесть устойчивых симптомов коронавируса
Четырехминутное видео показывает эволюцию Земли за четыре миллиарда лет - смотрите
1:30:08 7/31/2021
Четырехминутное видео показывает эволюцию Земли за четыре миллиарда лет - смотрите
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
30.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость
More stories to check out before you go
Keep on reading
"Потерял рассудок": Подполковник признался в убийстве школьницы. Его уволили из полицииСамарский полицейский признался, что вследствие неожиданного приступа агрессии полицейский начал наносить удары ножом 15-летней девочке, которая выскочила на дорогу и напала на него.Курьер Среда
Group 3
Отменить
Адвокат по делу о ДТП Михаила Ефремова внезапно умер во снеНа суде он представлял интересы гражданской жены погибшего курьера.Курьер Среда
Group 3
Отменить
Смерть - это приятно, установили ученые Европейской академии неврологииВ науке околосмертными впечатлениями или же околосмертным опытом называют чувства, которые проживает человек перед (возможной) смертью: впечатление отлета из собственного тела, эйфория, мистические видения, галлюцинации (самая распространенная - длинного темного тоннеля или же ощущение присутствия чКурьер Среда
Group 3
Отменить
Подробности трагедии: Скончался терявший сознание 8-летний мальчик после отказа в медпомощиИдет внутрибольничная служебная проверка, уже создана комиссия. Вероятно, потом будет и проверка Минздрава, и Следственного комитета.Курьер Среда
Group 3
Отменить
' ' '
' ' '