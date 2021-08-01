В морге перепутали трупы: Тело умершей от коронавируса отдали чужим людям в Новосибирской области. Смотрите видео

В морге районного центра Карасук Новосибирской области перепутали тела двух скончавшихся людей. Это обнаружил мужчина, который приехал забирать тело своей умершей от коронавируса матери. Он пытался выяснить, почему ему отдали тело чужого человека. Все происходящее он снял на видео.
По словам Сергея, его мать скончалась 27 июля, за телом родные приехали на следующий день. Но в карасукском морге родственникам выдали чужой труп, а тело умершей женщины по ошибке отдали ритуальной службе, которая отвезла его на кладбище для похорон чужой семьей.
«Получилось так, что мы приехали не сильно поздно, а если бы чуть позже — все, могли бы не найти маму. В морге позвонили тем людям, они вернулись, мы открыли мешок и убедились, что там находится моя мама», — рассказал Сергей "АиФу".
Его 59-летняя мама болела ковидом около месяца, лежала в районной больнице. По новым правилам, тело умершего от болезни выдают в плотном пакете, который нельзя открывать. Сергей говорит, что заметил на мешке чужую фамилию. Кроме того, тело его мамы было других размеров.
«Сразу подошли к санитару, спросили: «Вы чье тело-то нам выкатили?». Он назвал фамилию, а это чужая фамилия. Пошла паника, я вообще не понимаю, что это за безобразие творится», - возмущен мужчина.
Он отметил, что в морге все ходят без масок, но при этом тела обязывают хоронить в черных мешках. Таким образом, люди не могут попрощаться с умершими родными как следует.
В Карасукской ЦРБ признали, что из-за халатности одного из сотрудников больничного морга ритуальщикам выдали для захоронения тело другого умершего. Руководство больницы извинилось перед родными умершей, а санитара уже уволили. Патологоанатому вынесен выговор.
Как ранее сообщал "Курьер. Среда. Бердск", двухмесячный ребенок умер в ковидном госпитале Новосибирска.