Жертвами коронавируса стали 8 человек за сутки на 1 августа в Новосибирской области. Кто они?

В Новосибирской области за последние сутки выявили 199 случаев COVID-19, умерли восемь человек с таким же диагнозом, сообщили 1 августа в региональном оперативном штабе.
С начала пандемии в регионе зафиксировано 52 919 случаев коронавируса, в том числе заболели 3 858 детей. Выздоровели и выписаны 44 771 пациент, в том числе 36 за минувшие сутки.
Среди умерших за предыдущие 24 часа двое мужчины в возрасте 56 и 66 лет, а также женщины - им было 58, 70 лет, 71 год, 74 года (2 человека) и 80 лет. Всего в регионе за весь период наблюдений жертвами коронавируса стали 2 348 человек.
В ковидных госпиталях региона с COVID-19 и подозрением на него лежат 4 914 пациентов, в том числе 50 детей. В реанимациях находятся 353 человека, к аппаратам ИВЛ подключены 47 тяжелых пациентов.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", за сутки на 1 августа в Бердске обнаружили 7 новых заболевших. Всего коронавирусом заразились 2111 бердчан. Под наблюдением находятся 1006 жителей Бердска.
Главврач Бердской ЦГБ Алла Дробинская рассказала, что с июня двоих маленьких бердчан с коронавирусом госпитализировали в новосибирскую больницу вместе с мамами.