Выплату 10 000 рублей в Новосибирской области получили 352 000 школьников с 1 августа 2021
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Выплату 10 000 рублей в Новосибирской области получили 352 000 школьников с 1 августа 2021

10:47:378/3/2021Фото: pixabay
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По предварительным прогнозам в регионе данную выплату могут получить порядка 420 тысяч детей.

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По 10 000 рублей на школьников начали получать семьи Новосибирска и Бердска 2 августа 2021

По 10 000 рублей на школьников начали получать семьи Новосибирска и Бердска 2 августа 2021Пособие родителям-одиночкам: все вопросы и ответы по выплатам на детей от 8 до 16 летЕщё 559 новости

С 1 августа Отделением ПФР по Новосибирской области перечислена единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей более чем на 352 тысячи детей региона на более чем 3,5 миллиарда рублей. Выплату на детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) могут получить не только родители, но и законные представители (усыновители, опекуны, попечители). Данную выплату могут получить также и лица с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23-х лет, если они продолжают очное обучение по основным образовательным программам.

Время для подачи заявления есть. Напомним, что заявления на единовременную выплату будут приниматься до 1 ноября 2021 года. Подать заявление можно в Личном кабинете на портале госуслуг, а также через клиентскую службу ПФР, предварительно записавшись на прием через сайт Пенсионного фонда (регистрация не требуется).

Если в семье несколько детей, на которых положена выплата, необходимо подавать одно заявление с указанием всех детей.

Доставка единовременной выплаты осуществляется только на банковский счет заявителя в соответствии с реквизитами, указанными в заявлении. При этом единовременная выплата может быть зачислена на банковские карты любой платежной системы (не только на карты «МИР»).

ВАЖНО! Выплата предоставляется из федерального бюджета, не зависит от доходов семьи, наличия работы и получения заработной платы, а также получения каких-либо пенсий, пособий, социальных выплат и иных мер социальной поддержки. Также выплата не учитывается в доходах при определении права семьи на другие меры социальной поддержки. Кроме того, единовременная выплата не относится к доходам, на которые может быть обращено взыскание по исполнительным документам.

По предварительным прогнозам в Новосибирской области данную выплату могут получить порядка 420 тысяч детей.

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