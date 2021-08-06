Что можно и нельзя есть в мусульманский пост?

Довольно часто у мусульман наступают такие дни и многодневные периоды, когда они должны соблюдать пост. Держать его обязан каждый мусульманин, если он здоров, достиг половой зрелости (у мусульман так наступает совершеннолетие) и не имеет ограничений в своей дееспособности, то есть не является душевно-больным.
Кто освобождается от поста?
Послабления предоставлены путешественникам, если они далеко от дома, беременным и кормящим женщинам, женщинам в период критических дней.
Совсем освобождаются от поста маленькие дети, душевно-больные люди, немощные старики и тяжело больные люди, состояние здоровья которых не дает надежду на улучшение в течение ближайшего года.
Требования и правила поста
Весь пост делится на два периода - дневное время суток и ночное время суток. Наступление каждого периода строго определяется по лунному календарю.
Все требования поста применимы только к светлому времени суток.
В течение светового дня запрещено:
- пить
- есть
- курить, выдыхать дым
- вступать в интимную близость
Что можно есть?
Во время поста есть можно два раза - утром (сухур) и вечером (ифтар). Ограничений по продуктам питания нет, как у православных. Есть можно все. Но люди по своему опыту выбирают такие блюда, которые с утра хорошо насыщают и не вызывают жажду, на ужин пища более легкая - предпочтение овощам, отварному мясу и фруктам.
Провоцируют жажду: кофе, магазинные соки, фаст-фуд, лапша и каши быстрого приготовления, жирная и жареная пища, соленое, копченое и сладкие десерты.
На вечерний прием пищи рекомендовано постепенное разговение. После заката солнца моно съесть 3-4 финика и выпить воды. Затем приступить к вечерней молитве, а уж потом - к основному приему пищи. Такой режим питания является более щадящим для организма. Финики и воду, конечно, можно заменить чем-то другим, но эти рекомендации основаны на жизненном опыте и наблюдении медиков. Решать, конечно, вам.