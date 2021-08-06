Что можно и нельзя есть в мусульманский пост?
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06.08
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Что можно и нельзя есть в мусульманский пост?

10:20:048/6/2021Фото: pxhere
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Совсем освобождаются от поста маленькие дети, душевно-больные люди, немощные старики и тяжело больные люди, состояние здоровья которых не дает надежду на улучшение в течение ближайшего года.

мечеть
В пост у мусульман есть несколько ограничений
Сюжет: Обряды мусульман
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Довольно часто у мусульман наступают такие дни и многодневные периоды, когда они должны соблюдать пост. Держать его обязан каждый мусульманин, если он здоров, достиг половой зрелости (у мусульман так наступает совершеннолетие) и не имеет ограничений в своей дееспособности, то есть не является душевно-больным.

Кто освобождается от поста?

Послабления предоставлены путешественникам, если они далеко от дома, беременным и кормящим женщинам, женщинам в период критических дней.

Совсем освобождаются от поста маленькие дети, душевно-больные люди, немощные старики и тяжело больные люди, состояние здоровья которых не дает надежду на улучшение в течение ближайшего года.

Требования и правила поста

Весь пост делится на два периода - дневное время суток и ночное время суток. Наступление каждого периода строго определяется по лунному календарю.

Все требования поста применимы только к светлому времени суток.

В течение светового дня запрещено:


  • пить
  • есть
  • курить, выдыхать дым
  • вступать в интимную близость

Что можно есть?

Во время поста есть можно два раза - утром (сухур) и вечером (ифтар). Ограничений по продуктам питания нет, как у православных. Есть можно все. Но люди по своему опыту выбирают такие блюда, которые с утра хорошо насыщают и не вызывают жажду, на ужин пища более легкая - предпочтение овощам, отварному мясу и фруктам.

Провоцируют жажду: кофе, магазинные соки, фаст-фуд, лапша и каши быстрого приготовления, жирная и жареная пища, соленое, копченое и сладкие десерты.

На вечерний прием пищи рекомендовано постепенное разговение. После заката солнца моно съесть 3-4 финика и выпить воды. Затем приступить к вечерней молитве, а уж потом - к основному приему пищи. Такой режим питания является более щадящим для организма. Финики и воду, конечно, можно заменить чем-то другим, но эти рекомендации основаны на жизненном опыте и наблюдении медиков. Решать, конечно, вам.

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